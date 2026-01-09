Internett fortsatt nede i Iran

Demonstrasjonene i hele landet fortsetter, og statlig TV retter pekefingeren utenlands.

Fredag morgen klokka 08 lokal tid dukket det opp et kort innslag om demonstrasjonene, det første statlig TV har sagt om dem.

Der ble det sagt at det har oppstått vold og hærverk under demonstrasjonene, uten at kanalen gikk i detalj. Samtidig hevdes det at «terroristagenter» under USA og Israel har antent branner og spredd vold rundt om i landet. Disse påstandene ble ikke videre begrunnet.

Torsdag kveld forsvant internett i hele Iran, og også telefonnettet synes å være nede, noe som gjør det vanskelig å få ut oppdaterte rapporter om hva som skjer.

Noen bilder og videoer fra demonstrasjonene legges likevel ut på internett, men er vanskelige å verifisere.

I romjula begynte store demonstrasjoner i hovedstaden Teheran som siden har spredt seg til resten av landet. Bakgrunnen er den økonomiske krisen Iran befinner seg i. Valutaen rijal kollapset i desember og vekslingskursen mot dollar ligger på nærmere 1,4 millioner.

Menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights (IHR), som holder til i Norge, anslo torsdag at minst 45 demonstranter er drept, hvorav åtte er mindreårige. Videre anslår de at over 2000 demonstranter er pågrepet av regimet.

Helt stengt

Det var organisasjonen Netblocks, som overvåker internettilgangen og sensur på internett i hele verden, som meldte om nedetiden.

Netblocks viser hvordan tilgangen til internett i Iran så ut i starten av 2026 Skjermbilde: Netblocks

Organisasjonen har over tid meldt om eskalerende sensur rettet mot protester mot regimet.

Torsdag kveld gikk myndighetene så langt at de innførte en total digital nedstenging.