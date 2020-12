STAVANGER (digi.no): Det er ikke spesielt uvanlig å ta av på internett lenger. Men de færreste viralgjengere gjør det på jobb som kundebehandler for en internettleverandør.

Michael Sivertsen havnet i rikspressen etter at en kunde meldte om at han ikke fikk lastet nakenbildene sine på nett. Og det på uttrykksfullt vis:

«Yo guise, sko te å senda nudes men så funke jo nette så vidt??!?!?!? Ska jo ble famuosuse åg vettu!!».

Sivertsen valgte å svare med samme mynt:

Dette var responsen til Michael Sivertsen, da en kunde klagde over å ikke få lastet nakenbildene sine på nett. Foto: Skjermdump fra Facebook

Digi.no tok en romjulsprat med Sivertsen for å nøste opp i hvordan man får suksess på internett.

– Det er nødt til å være spontant

– Er responsen så spontan som den fremstår, eller lusker kalkulerte kommunikasjonsstrategier bak kulissene?

Sivertsen melder om at man igjen kan bruke tv-en som stemningssetter. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Nei, det er nødt til å være spontant. Med en gang det begynner å bli planlagt og regissert rakner det – det blir «firmasvett». Skal jeg tenke nøye over hva jeg skriver så blir det standard og kjedelig.

– Om ikke noen sofistikert kommunikasjonsstrategi, har du antagelig gjort deg opp noen tanker om hva som funker?

– Det viktige er at informasjonen kommer frem. Om du tar deg noen friheter og er kreativ i måten den kommer frem på, så gjør ikke det noe så lenge budskapet blir formidlet. Vi er tross alt et seriøst og skikkelig selskap, og det må ligge i bunn.

Bryter med folks forventninger

Sivertsen har også gjort seg noen tanker om hva som definitivt ikke funker:

– Å tulle av problemer. Ofte er det snakk om driftsutfordringer, og hvis jeg gjør narr av problemet eller ikke tar det på alvor, da kan det blir stygt. Det må være en forståelse av at vi forstår alvoret. Lekent og lett er innafor, men problemet må alltid tas alvorlig.

I filosofien har mange ment at humor kommer som et resultat av at våre mentale mønstre og forventninger blir brutt – en såkalt «inkongruens», eller uoverensstemmelse.

– Er internett-suksessen din et resultat av at folk forventer tørre, tekniske meldinger, men blir møtt med det motsatte?

– Det har jeg ofte tenkt selv. Hadde jeg lagt ut det samme på min private Facebook, så hadde ingen reagert i det hele tatt. Når det derimot kommer fra en tørr internettleverandør, blir det veldig annerledes.

Tar brodden av irritasjon

Sivertsen og Altibox er ikke alene om en slik glimt-i-øyet-kommunikasjon.

Kollektivselskapet i Berlin, BVG, har gjort seg bemerket for noe lignende. Der blir notorisk forsinkede busser fremstilt som uttrykk for den lunefulle kulturen i den tyske hovedstaden. På den måten virker forsinkelsene sjarmerende heller enn irriterende.

– Er det en lignende effekt som gjør seg gjeldende her? Man tar brodden av folks irritasjon ved å spille på humor?

En selvironisk julehilsen fra Michael kan få den mest frustrerte kunde til å trekke på smilebåndet. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Ja, det var en som kommenterte at det var irriterende at jeg holdt på sånn, for da fikk hun ikke mulighet til å være sint. Men vi har faktisk fått nye kunder på det: folk ser det, og tenker at dette vil vi være en del av.

– Og siden kommentarfeltene lever sine egne liv, kommer vi i kontakt med folk som ellers ikke ville tatt kontakt, og som er halvfornøyde. Så summen er en mer fornøyd kundebase.

Med Michael inn i solnedgangen

– Er du den eneste på jobben som kommuniserer på denne måten?

– Det er ofte meg som står for dette, ja. Jeg gav også beskjed om at jeg ikke tror det er lurt at mine kolleger skal legge seg på samme linje. At en løssluppen tone ikke skal være å forvente.

– Det hadde kanskje undergravd alt sammen?

– Ja, det tror jeg. Folk er kreative, for all del, men da er det av egen fri vilje og når de føler at det er naturlig.

– Har du selv noen favorittkommentarer?

– Jeg er mest glad i tilbakemeldingene. En gang skrev jeg noe om å ri inn i solnedgangen, så var det en som svarte: «tenk å få ridd Michael inn i solnedgangen», uten å være klar over den doble betydningen. Jeg måtte påpeke det et par ganger før det gikk opp for henne.

– Er det du som skal ta brodden av romjulsirritasjonen også?

– Nei, det blir det faktisk ikke. Jeg skal ha fri hele romjulen, avslutter Sivertsen.