Bikker en milliard kroner i omsetning på «lokal» IT-drift

Iteam er en av Norges hurtigst voksende IT-selskaper. Siden etablering i 2020 er de blitt landsdekkende med kortreist eller lokal IT-drift.

– Det gjelder å kombinere det beste fra SMB- og småbedriftstenkning i kombinasjon med kompetansen og kraften til en større aktør, sier administrerende direktør Lars Ivar Simonsen.

I en uvanlig tvist har IT-driftspesialisten begynt i distriktene og skaffet seg et solid fotfeste blant kunder i kystnæringen, for deretter å satse nasjonalt.

Iteam Iteam har spesialisert seg på IT-drift med slagordet «global IT lokalt». Ble etablert i 2020. Etter hittil 17 oppkjøp er de til stede ved 38 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Bak oppkjøps- og vekststrategien står Equip Capital, et norsk investeringsfond, som er majoritetseier med rundt 62 prosent av aksjene. Resten er eid av de ansatte. Iteam oppgir å ha drøyt 330 ansatte og rundt 7500 kunder. I løpet av 2023 forventer de at omsetningen vil runde én milliard norske kroner. Det er en milepæl de oppnår to år før planen.

Solid lønnsomhet

Med et investeringsfond i ryggen har de vært på oppkjøpsraid. Allerede før de sikter seg inn mot storbyene har det resultert i en betydelig virksomhet.

– Jeg tror vi lander rett over en milliard kroner i omsetning i 2023. Det gjør vi samtidig som vi opprettholder en margin på 10 prosent, røper Simonsen.

Selv er han utdannet dataingeniør og har bakgrunn fra IT-selskapet Funn i Narvik, en av mange aktører som er slukt av Iteam.

– Vi har brukt 2023 til å skaffe oss et fotfeste på Østlandet ved å kjøpe opp selskaper på Lillestrøm, Asker, Larvik og Sandefjord.

Det blir stadig større utfordringer med å være liten i dette markedet

Iteam-sjefen legger ikke skjul på at dette bare er starten. Ambisjonene stopper ikke ved milliardomsetning, som de for øvrig når allerede to år før planen.

– Det er fortsatt mange selskaper der ute i Norge. Jeg tenker at konsolideringen innen driftstjenester vil fortsette. Det blir stadig større utfordringer med å være liten i dette markedet, konstaterer han.

Iteam-sjef Lars Ivar Simonsen er mye på farten. Selskapet har et mindre kontor også på Vika i Oslo med litt under 20 ansatte. Foto: Are Thunes Samsonsen

– Uforløst potensial

Simonsen forteller at selskapet hans har en todelt økonomi. Halve butikken er basert på driftstjenester, inkludert datasikkerhet. I tillegg tilbyr de blant annet salg av klientutstyr, prosjekter og timesalg på toppen.

– Det er et slags totalleverandørperspektiv. Vi ønsker å være kundens foretrukne partner.

Iteam har ikke egen datasikkerhetssentral (SOC) i dag, men har knyttet seg til eksterne miljø for å levere slike tjenester. Senere kan det være aktuelt å vurdere etablering av egen SOC, ifølge Simonsen.

Selskapet har sagt at de ennå bare er i startgropen. Hva er målet på lengre sikt?

– Vi er en organisasjon som er umåtelig stolt av å ha nådd en milliard i omsetning, nesten helt uten å gjøre noe på Østlandet. Vi tror vi har et veldig uforløst potensiale. I byer som Trondheim, Bergen, Tromsø, Stavanger, Kristiansand og Oslo er vi i beste fall bare til stede i en marginal posisjon.

Nye oppkjøp og en høyere aktivitet i storbyene kan muligens brøyte vei for den neste milliarden i selskapets årsomsetning?

– Det er ikke helt usannsynlig at det vil kunne være med å flytte oss den veien, medgir Simonsen.

Eier egen frekvensblokk

Havbruksnæringen er en viktig kundegruppe for Iteam. Det inkluderer en kundegruppe med størrelser som blant annet Grieg Seafood, Mowi og Lerøy Seafood.

Iteam oppgir at alle de 10 største kundene i Norge i denne nisjen er på kundelisten.

Dette er også bakgrunn for at IT-leverandøren har konsesjon på bruk av sin helt egen frekvensblokk, som benyttes til radiolinje og kommunikasjonsløsninger mot merdene.

Når næringen skal overvåke oppdrettsfisken sin, så skjer det ved hjelp av videokamera og det er behov for skarpest mulig bilde.

Da er tilgjengelig båndbredde en faktor, og slik industri befinner seg typisk på områder uten veldig god mobildekning, forklarer Simonsen.

Videre forteller han at kundene i oppdrettsnæringen har virksomhet også utenfor Norges grenser. Det inkluderer blant annet Nord-Amerika, Shetland, Skottland, Færøyene og Island, som dermed er land der Iteam bistår med sine driftstjenester.

Kundene langs Norges kyst dannet på mange måter starten på Iteam. Det var der et dusin IT-selskaper først fusjonerte sammen under én og samme paraply. Siden har selskapet vokst raskt videre til dagens nærmere 40 avdelinger over hele landet.