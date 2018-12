2018 er snart et tilbakelagt kapittel, og for den norske IT-bransjen har det vært et begivenhetsrikt år med både opp- og nedturer. Vi i digi.no har skrevet om oppkjøp, insourcing, outsourcing, sikkerhetsskandaler og mye annet.

Hvordan har året vært for de som jobber i den norske IT-bransjen? Vi har invitert toppledere og IT-sjefer til en uhøytidelig intervjuserie som vi kommer til å publisere på digi.no i dagene frem mot jul, og gjennom hele julen.

Nå har turen kommet til Sven Størmer Thaulow, som er administrerende direktør i Cisco Norge.

Hvordan feirer du julen i år?

Det blir med nær familie og med venner. Så rolig som mulig og forhåpentligvis peis og skiføre.

Klarer du å legge vekk jobben helt i julen?

Ja – i Cisco har vi «Xmas shutdown» i hele verden. Alle tar mer eller mindre fri og vi kjører energibruken ned til et minium i alle bygg og laboratorier.

Hvordan har 2018 vært for selskapet du jobber i?

Cisco fyrer på alle sylindre både i Norge og i verden, samtidig som vi er i en enorm transformasjon til et softwaredrevet selskap. Cybersikkerhet peker seg særlig ut.

Hva er det mest spennende dere har gjort i 2018?

Vi har snakket veldig mye om cybersikkerhet dette året. Både til våre kunder og partnere.

De digitale truslene Norge står overfor i dag og fremover er ikke unike, men berører alle. Siden truslene er globale, bør også bekjempelsen av dem være det. Cisco jobber aktivt med å påvirke både myndigheter og næringsliv til økt utveksling av erfaringer og kompetanse, samt økt utdanningsvolum innen cybersikkerhet.

Hva fikk dere ikke til?

Cisco i Norge har lagt bak seg et godt år. Men så klart vi har forbedringspotensiale. Vi merker økt etterspørsel fra SMB-segmentet som vi også har gode løsninger for. Dette krever en ny måte å gå til markedet på. Dette jobber vi med å bli enda bedre på slik at det skal bli enda enklere å kjøpe og bruke produktene våre.

Hva synes du er de mest spennende teknologitrendene innenfor din bransje akkurat nå?

IoT er spennende! Nesten alle «digitaliseringsprosjekter» vi jobber tungt med i offentlig sektor og i industrien benytter seg av IoT. Imidlertid er det en direkte sammenheng mellom økt bruk av IoT og sensorikk og flere angrepsflater for sikkerhetstrusler. Uten god cyberhygiene kan sensorikk kjapt bli misbrukt til å aksessere større deler av den digitale infrastrukturen i en virksomhet.

Hvordan tror du norsk IT-bransje vil utvikle seg de neste årene, og hva blir viktig for at norske IT-bedrifter skal lykkes?

Jeg håper virkelig at noen av de lovende scaleups og startups der ute nå bygger seg virkelig store og kompletterer og utfordrer eksisterende næringsaktører.

I tillegg tror jeg sikkerhet dessverre kommer til å vokse betydelig. Gartner uttalte under en presentasjon til IKT-sikkerhetsutvalgets anbefalinger til regjeringen at det vil komme et forslag om at sikkerhet burde være under revisjon på samme måte som regnskap, det sier litt om hvor viktig sikkerhet vil bli i tiden fremover.

Den raske teknologiutviklingen gjør at bedrifter i stadig større grad må være i stand til å omstille seg for å fortsette å være relevante. Har du noen gode råd til dem?

De ansatte må være endringsvillige og nysgjerrige på å lære nytt. Økt samhandling på tvers av team og land blir mer og mer selvfølgelig for å holde innovasjonstakten oppe. I tillegg må man sørge for å ansette mangfold og få ny kompetanse inn i bedriften hele tiden. Det hjelper ikke bare å utdanne sine eksisterende ansatte!

Mange snakker om mangel på IT-kompetanse. Hva gjør dere for å tiltrekke dere de beste folkene, og hvordan holder dere på dem?

Vi ansetter omlag 20-40 studenter hvert år og har også et sommertrainee program. Gjennom NetAcademy utdanner vi blant annet med fokus på cybersecurity og nettverk og omlag 700 studenter er fra Norge.

Når vi forteller studentene om vår historie og hva vi faktisk utvikler på vegne av hele Cisco-konsernet innenfor samhandlingsprodukter så er det mer enn nok. Vi representerer et av de største utviklingsmiljøene i Norge og trolig det beste i verden innenfor bruk av video til kommunikasjon, og det er vi utrolig stolte av.

Hvilke forventninger har du til 2019?

Mange selskaper kommer til å ta et langt steg inn i digitalisering og automatisering. Cisco har en fantastisk produktportefølje innenfor sikkerhet der vi fokuserer mye på evnen til å se hva som foregår i den digitale infrastrukturen, noe man er nødt til å ta høyde for når man tenker it-sikkerhet fremover. I den sammenheng tror jeg det vil bli mer fokus på sikkerhet i nettverket for å kunne avdekke mistenkelige avvik hos for eksempel en sensor. Foregår det noe unormalt med en sensor vil den basert på forhåndsbestemte regler bli kastet ut av nettet.

Med tingenes internett på full innmarsj vil flere og flere ting koble seg opp mot nett, og da er det vanskelig å ha oversikt over alle – med mindre man har et godt system for det.