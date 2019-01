2018 er snart et tilbakelagt kapittel, og for den norske IT-bransjen har det vært et begivenhetsrikt år med både opp- og nedturer. Vi i digi.no har skrevet om oppkjøp, insourcing, outsourcing, sikkerhetsskandaler og mye annet.

Hvordan har året vært for de som jobber i den norske IT-bransjen? Vi har invitert toppledere og IT-sjefer til en uhøytidelig intervjuserie som vi kommer til å publisere på digi.no i dagene frem mot jul, og gjennom hele julen.

Denne gangen har vi snakket med sjef for Microsoft Development Center Norway, Bjørn Olstad.

Hvordan feirer du julen i år?

Rolig og fredelig hjemme med familien. Forhåpentligvis noen skiturer i marka.

Klarer du å legge vekk jobben helt i julen?

Prøver så godt jeg kan å være fullt tilstede der jeg er.

Hvordan har 2018 vært for selskapet du jobber i?

Fantastisk. Microsoft har blitt det mest verdifulle selskapet i verden. Både internt og eksternt ser alle potensialet av å hjelpe både personer og selskaper til å få mere ut av «livet» sitt. Digitalisering er nøkkelen – bruk av data og AI til å muliggjøre nye innovasjoner. Alltid med digital «trust» som et fundament i tjenestene vi lager.

Hva er det mest spennende dere har gjort i 2018?

I Norge har vi nå fullt ansvar for både «people- opplevelser i alle Microsoft-applikasjoner og intelligente graf-tjenester over dataene i Office 365. I tillegg driver vi et stort initiativ rundt Microsoft Search og ny verdi ved å knytte sammen Office og LinkedIn.

Det mest spennende i 2018 er skalaen vi leverer disse tjenestene med. Mer enn 1 milliard brukere benytter seg hver måned av tjenester utviklet i Norge. I søketjenesten vår har vi nå 200 milliarder dokumenter med 11 milliarder nye dokumenter hver måned.

Mange frykter at kunstig intelligens og maskinlæring vil gjøre jobber overflødige. Hvilke tanker har du om det?

I den industrielle revolusjon lærte vi oss å automatisere manuelt arbeid. Vi er nå helt i starten av en enda større endring hvor data og AI muliggjør automatisering av hva vi tidligere har sett på som kreative oppgaver: kjøre bil, komponere musikk, grafisk design, oversette mellom språk, forstå lyd, bilder og video.

Alle de største IT selskapene i verden satser alt på å lede an i denne data- og AI-drevne revolusjonen. Personlig og i Microsoft er vi veldig bevisst rundt hvilket utrolig kraftig verktøy vi lager og de etiske spørsmålene forbundet med dette. Visjonen vår er å hjelpe personer til å «achieve more» – ikke erstatte mennesker. Endringstakten i samfunnet vil derimot utvilsomt bare gå opp. Vi må alle bli livslange studenter som utforsker nye måter å bruke teknologi for å øke vår produktivitet.

Den raske teknologiutviklingen gjør at bedrifter i stadig større grad må være i stand til å omstille seg for å fortsette å være relevante. Har du noen gode råd til dem?

Det finnes to måter å drive digital transformasjon. Den vanligste er å utnytte digitalisering til å forbedre effektiviteten til eksisterende produkter og tjenester. Jeg håper å se stadig flere norske selskaper som tar det neste skrittet med et mål om etablere produkter og forretningsmodeller som er «født» i en digital verden.

Mange snakker om mangel på IT-kompetanse. Hva gjør dere for å tiltrekke dere de beste folkene, og hvordan holder dere på dem?

Fundamentet vårt har vært et forskningsbasert samarbeid med IT-instituttene ved universitetene i Tromsø, Trondheim og Oslo. Vi får også en del amerikanere til å komme og jobbe sammen med oss i Norge, og så rekrutterer vi bredt over hele Europa.

Mange av de beste kandidatene vi ender opp med har de siste årene kommet fra øst-Europa.

Hvilke forventninger har du til 2019?

Jeg gleder meg til et veldig spennende år både på jobb og hjemmebane. I mai flytter vi inn i nytt bygg i Bjørvika. I 1970 hadde vi et oljedrevet «Lykkeland» i Norge. 2019 blir utvilsomt et digitalt Lykkeland.

Vi føler oss privilegert som er på riktig sted til riktig tid.