GRÜNERLØKKA, OSLO (digi.no): Når noen i 2018 forteller at de har lagd et nytt system for innholdsforvaltning (CMS), skal det mye til for å fange noens oppmerksomhet. Slike systemer ble hyllevare allerede i forrige tiår, ikke minst med omfattende og fritt tilgjengelige systemer som Drupal og Wordpress.