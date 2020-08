Gjennom sommeren stiller vi en rekke sentrale personer i IT-bransjen noen faste spørsmål om blant annet hverdagen etter korona, situasjonen i IT-sektoren, og dem selv.

Patricia Aas er med-gründer, teknologisjef og seniorkonsulent i Turtlesec. Hun er dessuten en aktiv foredragsholder, og har tidligere jobbet som utvikler i Vivaldi, Cisco, Knowit og Opera.

Mer tid til andre ting

– Hvordan har korona-våren påvirket selskapet generelt, og din arbeidshverdag spesielt?

– Selskapet har flere ben å stå på, så det har gått over forventning egentlig. Selv hadde jeg tenkt til å satse mer på kursene mine i sikker koding i C++, men de er gjerne i utlandet og innebærer å samle 15-20 mennesker i et rom, så de har blitt lagt litt på is. Dette med remote kurs har blitt ennå mer relevant og jeg holder derfor mitt første nettkurs i forbindelse med Techtown 2020.

– Det fine med at ting ble flyttet eller avlyst er at jeg har fått litt mer tid til å jobbe med andre ting, og jeg har kost meg med å lage en enkel nettleser som jeg kaller Turtlebrowser, som er en fungerende nettleser for Windows, Mac og Linux, og jeg håper at over tid så vil jeg kunne bygge den ut til å bli mer enn et leke-prosjekt.

– Har dere gjort noen ekstra tiltak for å bedre IKT-sikkerheten for dem som har måttet jobbe hjemmefra som følge av koronapandemien?

– Vi har mange kunder i utlandet, så for oss var det ikke noen stor overgang til at alt måtte gjøres fra hjemmekontor. Og for meg spesielt har dette vært viktig, da tidsforskjeller fort gjør at møtene mine må tas på sent på dagen og kvelden.

– Hvilke endringer tror du blir permanente også etter at pandemien er over?

– Jeg håper at vi får en mer fleksibel hverdag, og at man ikke lenger drar på jobb når man har forkjølelsessymptomer. Hvis man faktisk er så frisk at man kan jobbe, så håper jeg at en i stedet kan jobbe fra hjemmekontor. Jeg håper også at dette endrer hvordan vi planlegger layout på kontorer, og at vi går bort fra åpne landskap til løsninger med flere vegger og dører.

– Når det gjelder samfunnet forøvrig så håper jeg at vi ser nærmere på hvordan vi tar vare på våre eldre, for eksempel at vi reduserer antall mennesker som jobber med hver enkelt, for å redusere risikoen deres. Kanskje vil flere nå ta influensavaksinen, for jeg tror vi alle nå ser at vaksiner er en dugnadsoppgave.

Patricia setter pris på å ha fått tid til å jobbe med litt andre ting under koronapandemien. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Mer mangfold

– Hva er den største utfordringen for IT-sektoren akkurat nå?

– Jeg jobber med utvikling, sikkerhet og personvern, og da blir det fort at jeg tenker i den retningen. Jeg tror kanskje den største utfordringen ligger i å lage et etisk rammeverk, GDPR var et godt skritt fremover og legger et grunnlag for hva som er greit, men vi trenger å jobbe mer med hva som kanskje ikke burde lages i det hele tatt. Her kommer ting som overvåkning og tracking inn.

– Og for å se alle utfordringene så trenger vi en IT-bransje som faktisk representerer det samfunnet det skal tjene, det krever mangfold på alle akser. I høst skal vi igjen holde Adacon på Ada Lovelace Day for å sette fokus på kvinner som jobber hands-on i tech. Konferansen i fjor var utrolig bra. Vi jobber nå med vår helt nye nettside som skal lanseres snart.

Vi trenger å lære mer fra utsatte grupper om hvordan å ivareta personvern og anonymitet

– Men vi trenger mangfold langs flere akser enn kjønn også, og spesielt med tanke på offentlig sektor trenger vi flere som har ulike funksjonshemninger og livsutfordringer. Vi trenger å lære mer fra utsatte grupper om hvordan å ivareta personvern og anonymitet, her kan man for eksempel ta inn folk som har opplevd vold i nære relasjoner, politiske dissidenter og sexarbeidere.

– Hva er det viktigste som skjer innenfor ditt fagfelt eller interessefelt akkurat nå?

– Devops og cloud har endret mye i hvordan vi gjør ting, og det har også utvidet roller, hvor de tradisjonelle rollene rundt drift og utvikling har sklidd mer inn i hverandre. Dette har krevd at vi alle har måttet lære mange nye ting, samtidig som vi har fått bedre kontroll på hele livsløpet til det vi lager. Sikkerhet er et sånt felt som nå blir en del av alle roller og det er mange som nå må lære seg mye som tidligere var «noen andre sitt ansvar».

– Hva tror du blir de viktigste IT-relaterte politiske sakene de neste årene?

– Genuin åpenhet har blitt enda mer viktig, ettersom mer og mer av samfunnet har blitt digitalisert. Vi trenger et samfunn som vi faktisk kan se i kortene. Samtidig så trenger vi å gi breddeopplæring til befolkningen i IT, for at de kan ta informerte valg både for seg selv og sine, og for å påvirke politiske beslutninger i riktig retning.

– Sånn som det er i dag er det for liten forståelse av hva effektene av politiske beslutninger faktisk er. Vi lever i et trygt samfunn og det kan gjøre oss naive. Når datasystemer erstatter byråkrati så blir også datasystemene politiske.

– Samtidig så trenger vi å forstå at det å lage og vedlikeholde datasystemene til samfunnet er vedvarende kjerneoppgaver som vi ikke kan sette ut til konsulenthus. Vi må bygge offentlige fagmiljøer. Her er NAV og Oslo Kommune gode eksempler på hva man kan gjøre hvis man bygger disse miljøene innomhus.

– Den nye e-loven: For eller imot? Fordeler og ulemper?

– Imot. Å undergrave personvern og frihet for hele befolkningen er unødvendig og undergraver demokratiet i en tid hvor vi trenger det motsatte. Noe som jeg syntes «Opprop mot tilrettelagt innhenting» forklarer godt. Den nye e-loven vil bare gjøre at ende-til-ende kryptering blir mer vanlig, som er akkurat det vi så med Snowden og https. Vi gikk fra et internett hvor nesten alt ble sent i klartekst, til et internett hvor nesten alt er kryptert i transitt.

– Hvis vi ikke kan stole på at e-tjenester ikke masseovervåker oss, så er det naturlig og rimelig at vi gjør den jobben så vanskelig som mulig. Og hva har man oppnådd da, unntatt å undergrave tilliten til staten?

Patricia har opprettet sin egen teknologipris, som går til kvinner som jobber «på gulvet» i IT-bransjen. Her er hun sammen med vinnerne ved den første prisutdelingen, som fant sted i fjor høst. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

En utrolig sinna fyr

– Hva er den vanskeligste, morsomste eller rareste oppgaven eller utfordringen du har møtt på i jobben?

– Veldig mye av det jeg har jobbet med er under NDAer («Non disclosure agreements», eller fortrolighetsavtale, red.anm.), men vi kan ta en historie fra da jeg jobbet med plugins på Linux i Opera (nettleseren).

– En fyr hadde da en blogg som var dedikert til at plugins i Opera var buggy, og han var ikke diplomatisk, det var veldig fargerikt språk og han var veldig sint. Beskrivelsene av buggene var fantastisk detaljerte, med nøyaktige skritt for å reprodusere. Han var en utrolig sinna fyr, men han var også utrolig presis. Så jeg satte meg fore å fikse alle buggene han hadde beskrevet.

Han var fortsatt veldig sinna, men Opera ble mye bedre takket være bloggen hans

– Til slutt hadde jeg tatt dem alle og sendte han en epost og spurte om han kunne re-teste. Så da gikk han igjennom alle sammen på bloggen sin med notater om hvilket bygg hver var fikset i, og streker gjennom beskrivelser som ikke lenger gjaldt. Han var fortsatt veldig sinna, men Opera ble mye bedre takket være bloggen hans.

– Hva er det viktigste verktøyet du bruker i jobben?

– Nettleser. Jeg bruker mange forskjellige IDEer til koding (det går mye i Jetbrans IDEer, som CLion, IntelliJ IDEA, Rider osv.) og jeg bruker terminaler til alt mulig, men uten en nettleser så ville jeg måtte slå opp i bøker sånn som i gamle dager, og det var mye som ikke stod der.

– Hva er det første du gjør når du starter på jobb om morgenen?

– Jeg lager meg en kaffe og prøver å huske hva det var jeg holdt på med.

– Hvordan holder du deg faglig oppdatert?

– Jeg ser (eller hører mest) på talks fra konferanser på Youtube, det har vært helt fantastisk for å holde seg oppdatert. I tillegg så kjøper og leser jeg mange fagbøker, leser blogger og hører på podcasts og lydbøker. Mye av dette kan jeg gjøre mens jeg gjør andre ting, som når jeg er ute og går, eller når jeg rydder ut av oppvaskmaskinen. Selv lesing av e-bøker og artikler kan gjøres med skjermleser mens man bretter klær.

– Hvilke elektroniske dingser eller apper blir med deg på sommerferie?

– Overraskende mye, har med PCer, Chromebook, tableter og telefoner. Tenker jeg kanskje skal ta med meg Chromecasten neste gang.