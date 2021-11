Investering eller tulipanmani? NFT Bay har satt fyr på diskusjonen

Designet ser unektelig ganske kjent ut, og nettsiden kan nok ses på som et lite stykke performance-kunst i seg selv.

Men krangelen raser etter at australske Geoffrey Huntley torsdag lanserte siden The NFT Bay og erklærte at han hadde gjort tilgjengelig alle NFT-er fra kryptovalutaplattformene Solana og Etherum til nedlasting i en torrent-fil.

– Om du sier at du eier noe, kan du vedde på at noen vil prøve å stjele det, skriver the Verge om saken.

Ikke en del av blokkjeden

Markedet for NFT-er (non-fungible tokens) har for lengst tatt av og latt kunstnere og meme-skapere selge unna verk for millioner av dollar.

Selv om verkene er tilgjengelig for alle med nett-tilgang, er eierskapet eksklusivt. En NFT, som beviser eierskapet til kunstverket ved hjelp av den samme teknologien som brukes i kryptovaluta, kan ikke deles, er nesten umulig å forfalske og kan spores tilbake til første eier.

Men selve kunstverket er ikke en del av blokkjeden til NFT-en. Det når man gjerne gjennom en hyperlenke, og selve verket ligger typisk på Google drive eller en annen nett-vert.

Og ingen blokkjede-teknologi hindrer deg i å høyreklikke på et bilde på nett og velge kopier.

Det har fått kritikerne til å hevde at NFT-er er uten verdi.

Uten verdi?

Tull, det er eierskapsbeviset og ikke bildet som har verdi, sier NFT-tilhengerne og kaller motstanderne sine «høyreklikkere».

Geoffrey Huntley er likevel ikke nådig i sin beskrivelse av fenomenet.

– Ettersom web2.0-verter er kjent for å falle ut (404-feil), inneholder denne hendige torrent-en alle NFT-er, slik at fremtidige generasjoner kan studere denne generasjonens tulipanmani og kollektivt utbryte... 'WTF? Vi ødela planeten vår for DETTE?! skriver han på nettsiden.

Nettsiden lar deg tilsynelatende søke i NFT-er og laste ned en zip-fil som visstnok skal inneholde «alle» NFT-ene. Gitt at du skulle ha 20 TB i lagringsplass til overs.

Så blir kanskje spørsmålet; Tyveri, kunstverk, eller satire?