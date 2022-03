Største noensinne: Hackere stjal kryptovaluta for over fem milliarder kroner

Tyveri av kryptovaluta er ikke noe nytt, men nå rapporteres det om et nytt tyveri av det helt sjeldne slaget. Det melder blant andre nettstedet The Verge.

Hackere stakk nylig av med kryptovaluta til en samlet verdi på over fem milliarder kroner, i det som trolig er det største tyveriet i sitt slag noensinne. Offeret var blokkjedeplattformen Ronin Network, som selv meldte om giganttyveriet på sine egne hjemmesider.

5,3 milliarder kroner

Ronin opplyser at 173.600 Ethereum og 25,5 millioner USDC ble stjålet fra nettverket. Sistnevnte er en kryptovaluta som er knyttet til den amerikanske dollaren, og samlet sett er de tapte midlene verdt cirka 5,3 milliarder norske kroner med dagens verdi.

Ronin Network spesialiserer seg på å tilby spill som benytter seg av NFT-teknologi (non-fungible token). NFT-er blokkjedebaserte eierskapsbevis på digitale objekter som bilder og musikk.

Innen spill, i det som er en relativt ny trend, er teknologien blitt tatt i bruk for å la spillere ha permanent eierskap til ulike ressurser som brukes i spillene.

Ronin Network oppdaget at nodene som brukes til å validere transaksjoner knyttet til et av spillene på plattformen, var blitt kompromittert. Dette skjedde ved at angriperen brukte private nøkler som var hacket på forhånd og på den måten var i stand til å gjøre uttak.

Angrepet ble oppdaget på tirsdag etter at en bruker forsøkte å ta ut 5000 Ethereum fra plattformen uten hell. Ronin Network opplyser at de nå samarbeider nært med politimyndigheter, kryptografiske etterforskere og investorer for å spore opp midlene og for å stille gjerningspersonene til ansvar.

Matches kun av ett tidligere tyveri

Inntil videre, mens etterforskningen pågår, vil brukere ikke kunne ta ut eller sette inn midler på Ronin-plattformen, og det er uvisst når den normale driften vil bli gjenopprettet.

Dette er etter alt å dømme det største kryptotyveriet noensinne. Det eneste som kan måle seg når det gjelder selve mengden stjålne verdier, er angrepet på Poly Network i fjor sommer.

I det tilfellet forsvant kryptovaluta med en daværende verdi på 5,4 milliarder kroner, men om det kan kalles et «ekte» tyveri kan diskuteres.

Denne saken hadde nemlig den snodige tvisten at hackerne ga verdiene tilbake igjen kort tid etter at innbruddet hadde funnet sted, da det viste seg at angriperne var av den såkalte «hvit hatt»-typen, altså «snille».

Det er ingenting som i skrivende stund tyder på at dette er tilfellet i denne nye tyverisaken, og hvorvidt verdiene noensinne vil komme til rette igjen er høyst uvisst. Flere tekniske detaljer om innbruddet kan du finne hos Ronin Network.