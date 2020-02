Det finnes mange svært dyktige programmerere i Norge, men hvem er best? Det er noe Dataforeningen ønsker å finne ut i samarbeid med Bouvet, DNB, GrepS, Patientsky, SopraSteria og Storebrand. Denne våren arrangerer de konkurransen Rosing Coding Challenge, som er et slags norgesmesterskap i programmering. Konkurransen er oppkalt etter Norges første IT-gründer, Fredrik Rosing Bull.

– Norge drives av kode, sier Dataforeningens generalsekretær Christian Torp, i en pressemelding.

– De tusenvis av programmererne rundt omkring i landet er – for folk flest – anonyme superhelter som gjør vår verden bedre, bit for bit, kodelinje for kodelinje. De gjør livene våre enklere og gir oss muligheter vi tidligere ikke engang kunne forestille oss. Innsatsen som legges ned av koderne fortjener oppmerksomhet, heder og ære. De færreste forstår hva dette krever av ferdigheter, talent, kompetanse og kreativitet, fortsetter Torp.

Java

Konkurransen er åpen for alle, enten man er i jobb, student eller hobbyprogrammerer. Det er dog en forutsetning at man kan Java.

– Java er et viktig programmeringsspråk, selv om det bare er et av mange, kommenterer Thor Henning «Totto» Hetland. Han er jurymedlem, jobber i Kantara og er kjent som en nøkkelperson bak Javabin og Javazone.

– Som Java-evangelist er jeg vel ikke helt objektiv, men ett sted må vi starte, og Java er et bra startpunkt, sier Hetland.

I første omgang er Rosing Coding Challenge en konkurranse i Java-programmering. Illustrasjon: Dataforeningen

Målet er at årets konkurranse skal være en pilot for det som kan bli en årviss turnering. Da vil den ikke bare være for javaprogrammerere, men for alle dominerende retninger innen programmering.

Virkelige problemer

Alle oppgavene er basert på virkelig kode eller virkelige problemer fra arbeidslivet. De er utformet av utviklere som jobber med koden til daglig.

– De som løser disse oppgavene på en god måte, løser også problemer våre egne programmerere stilles overfor hver dag, sier Sindre Marius Larsen i Patientsky, et selskap som leverer kode som hver dag brukes av mange i Norge til å bestille time hos fastlegen.

– Ofte er IT-utviklerne litt usynlige i organisasjonen, så dette er med på å gi dem anerkjennelsen de fortjener. Vi ønsker å understreke hvor viktig kodekunnskap er for at vi skal kunne evne å bygge fremtidens bank i tråd med kundenes behov, sier Kari Bech-Moen, konserndirektør People i DNB.

Simen Sommerfeldt, teknologidirektør i Bouvet, sier i pressemeldingen at det er viktig for et selskap som Bouvet å være med på denne konkurransen.

– Vi bor i en digital verden. Dårlig kode kan påføre virksomheter, samfunn og individer stor skade og kostnad. De som lager god kode, derimot, er viktige bidragsytere for å løfte vår digitale verden videre. Derfor er det viktig at vi hedrer de gode koderne slik at vi finner de gode forbildene, sier Bouvet.

Fremtidens viktige kompetanse

Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand, peker på at finans blir mer og mer preget av teknologi,

– I Storebrand setter vi kunden i sentrum og rigger organisasjonen rundt kundene våre. Vi har stort behov for dyktige folk som kan kode og være med å lage produkter og tjenester nærmest kunden, gjennom kundedrevet innovasjon og utvikling. Vi håper at Rosing Coding Challenge kan være med å løfte viktigheten av dyktige utviklere og koding som fremtidens viktige kompetanse, sier hun.

SopraSteria ønsker fokus på kvaliteten i faget og vil være med på å løfte frem heltene i faget.

– Alt fra forsvar, sikkerhet velferd og innovasjon bygges av utviklerne. Dette er kunnskap for fremtiden. Vi i SopraSteria håper vi gjennom Rosing Coding Challenge kan skape større bevissthet og engasjement rundt koding, både i utdanning og i samfunnet som helhet, sier direktør for applikasjonsutvikling i SopraSteria, Jørn Ole Skaraas, i pressemeldingen.

Tre deler

Påmeldingen til konkurransen er nå åpnet. Konkurransen innledes med en kvalifiserende del, noe som arrangeres i uke 12, mellom 16. og 22. mars. I denne runden skal deltakerne løse fem ulike oppgaver. Deltakerne får tilsendt lenker til en løsning for måling av programmeringsferdighet levert av GrepS, som gjør at de kan skrive kode i nettleseren. Dette kan de gjøre der de måtte befinne seg i Norge.

Den 21. april arrangeres det finaler i flere norske byer. Det er de beste fra den åpne kvalifiseringskonkurransen som inviteres til disse finalene, hvor de skal løse noen flere oppgaver.

Den 5. mai er det prisutdeling og feiring av vinneren under et arrangement i Oslo.

Dataforeningen skriver på sitt nettsted at premien til vinneren gjerne skulle ha vært en reise for to til Java, men at de som en ideell forening må være litt mer nøysomme. Det loves likevel masse heder og oppmerksomhet, i tillegg til et synlig bevis på sin innsats i form av en plakett med navn inngravert.

Juryen er ikke ferdig sammensatt, men består så langt av nevnte Christian Torp, Thor Henning «Totto» Hetland og Simen Sommerfeldt, samt Darija Hauge, som leder et team av javautviklere i Ciber, og Live Leer, som jobber med ledelse og læring i Storebrand.