Ipad Pro er blitt en suksess for Apple. Nå går Samsung for et stort jafs av den samme kaka

Det er ikke det at Samsungs Galaxy Tab S6 ikke var profesjonelt nok med penn, fantastisk skjerm og hastighet, men Apples nye Ipad Pro kommer med en 12,9 tommers skjerm og kan virkelig gjøre jobben man ellers trenger en PC til.

Derfor har Samsungs nye Tab S7+ fått en større 12,4 tommers skjerm. Det er nesten to tommer mer enn på Tab S6 og det monner virkelig. Samtidig har de beholdt den fantastiske amoled-skjermen og gitt den enda høyere oppløsning på 1752 x 2800 piksler. Samsung har funnet ut at et 16:10 størrelsesforhold er det beste, noe jeg er enig i. Det er bedre til å vise film og til å lese aviser og magasiner på. Apple holder på sitt 4:3 forhold.

5G

Det nye nettbrettet kommer i to versjoner. En med bare wifi og en med wifi og 5G. Det betyr så vidt vi vet at dette er det eneste nettbrettet med 5G så langt.

Lillebror

Nesten PC: Nye Galaxy Tab S7 Pluss, med tastaturdeksel og penn egner seg svært godt til å erstatte PC-en. Foto: Odd Richard Valmot

Den rene etterfølgeren til S6 er den litt enklere modellen S7, som sikkert skuffende for mange, har fått en LCD-skjerm. Selv om det vi fikk se var en svært god sådan. Men avstanden til amoled er til stede. Av en eller annen grunn har Samsung valgt å ikke gi den 5G, så toppvarianten her må klare seg med 4G.

Begge nettbrettene får den samme variable skjermoppdateringsfrekvensen som kommer med topptelefonen Note20 Ultra. Den kan variere fra 10 til 120 Hz og sørger for å optimalisere brukeropplevelse og strømforbruk.

Annen prosessor

I motsetning til på telefonene, hvor Samsung bruker sin egen Exynos-prosessor, benytter de Qualcomms siste Snapdragon i nettbrettene. I dette tilfelle betyr det Snapdragon 865+, som sannsynligvis er litt raskere enn Samsungs egen.

Som tidligere er det fire høyttalere på nettbrettene, men de er blitt litt kraftigere. De har gått fra 1,2 til 1,6 watt, så her kan man spille høyere om det er ønskelig.

Penn

S-Pen følger med på kjøpet og fester seg magnetisk til brettene, hvor den lader trådløst. Det er en utsatt posisjon, men om man kjøper et deksel, er det plass til pennen. Utbulingen på dekslet gjør det også lettere å håndtere nettbrettene.

Tastatur

Tastatur er ekstrautstyr, men spesielt i S7+ er det interessant. Størrelsen på nettbrettet gjør at tastaturet minner veldig om et på en PC, og det er jo litt av hensikten. Her kan man godt bruke nettbrettet i stedet for en PC. Spesielt i Samsungs DeX-modus hvor det ser veldig Windows-aktig ut.

Batteri

Batteriet på S7+ er dyttet ørlite over 10 Ah og det er stort i en dings som veier under 600 gram. Et slikt batteri vil tilsvare et på 36 Wh i en PC.

S7 får et batteri på 8 Ah som er omtrent 1 Ah mer enn i S6!

Koster

Prisen på de nye S7-modellene blir ikke billig. S7 kryper så vidt under 10 000 kroner med LTE. Klarer du deg med WiFi koster den 8 990 kroner

S7 plus vil koste 11 490 kroner med WiFi og 13 990 kroner med WiFi og 5G.

Tastaturdekslet koster 1990 kroner.

Begge nettbrettene vil ha 6 GB RAM og 128 GB arbeidsminne. Plusmodellen kan i tillegg ha et microSD-kort.

Det vil følge med tegneapper som kan bruke den nye S-pen på begge modellene