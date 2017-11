Iphone X-skjermen kan plutselig slutte å virke i kaldt vær

Tidligere denne uken begynte det å komme rapporter fra enkelte brukere som opplever at skjermen på Iphone X plutselig slutter å respondere på berøring. I en tråd på Reddit melder brukeren Darus 214 om at skjermen på hans Iphone X kan bli lite responsiv når telefonen tas med til det kalde været utendørs.

«Det tar bokstavelig talt to sekunder fra jeg beveger meg fra innendørs til kulden utendørs, og skjermen slutter å være veldig responsiv. Jeg prøver å sveipe på nettsider, og skjermen registrerer ikke fingeren min. Det er veldig merkbart.», skriver brukeren.

I diskusjonstråden melder mange brukere om at de ikke opplever problemet, mens andre har samme problem. Noen sier at problemet forsvinner om man låser skjermen og så låser den opp igjen.

Apple bekrefter problemet – kommer med fiks

Noen brukere spekulerer i om det kan være endringen i lysstyrke i det man beveger seg fra innendørs til utendørs som forårsaker problemene, mens andre heller til forklaringen om at det kan være den brå temperaturendringen som er problemet. Apple har tidligere fått kritikk for at de opererer med et temperaturområde fra 0 - 35 grader celsius som «arbeidstemperatur», og mange Iphone-brukere har opplevd at telefonen skrur seg av ved lave temperaturer – selv om det er strøm igjen på batteriet.

Nå bekrefter imidlertid Apple overfor nettstedet The Big Loop at det er den brå overgangen fra varme til kulde som forårsaker skjermproblemene.

«Vi er klar over tilfeller der Iphone X-skjermen blir midlertidig uresponsiv ved berøring etter en brå endring til et kaldt miljø. Etter flere sekunder vil skjermen bli responsiv igjen. Dette vil bli fikset i en kommende programvareoppatering», skriver Apple til nettstedet.

