iPhone XS-eiere rapporterer at telefonen ikke lader – se videoen av problemet

Apple slapp nylig oppfølgeren til fjorårets iPhone X – iPhone XS – og allerede nå meldes det om problemer med telefonen. Det skriver blant andre Apple Insider og GSMArena.

Mange brukere rapporterer at ladingen på iPhone XS og XS Max ikke starter automatisk dersom skjermen er slått av. Problemet beskrives blant annet på Apples eget brukerforum og forumene til diverse andre nettsider.

Demonstreres i video

Problemet arter seg forskjellige blant brukerne. Noen melder at å simpelthen vekke opp skjermen starter ladingen, mens andre rapporterer at de må plugge inn Lightning-kabelen på nytt for å starte ladingen.

For en del brukere hjelper ingen av disse metodene. YouTube-kanalen Unbox Therapy hentet inn et antall telefoner for testing, og i en video publisert i helgen reproduseres problemet på flere iPhone XS- og XS Max-eksemplarer.

Videoen har allerede flere millioner visninger og kan ses nederst i artikkelen.

iPhone XS. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

På testeksemplarene i videoen må skjermene på de berørte telefonene først vekkes opp før ladingen starter, men på et par telefoner hjelper det ikke engang å trykke på skjermen.

Svært dyr mobil

Som et resultat av de rapporterte problemene har emneknaggen #ChargeGate nå begynt å spre seg for alvor på Twitter, og som blant andre BBC rapporterte på mandag har Apple ennå ikke kommentert saken.

Dermed er det ennå uvisst akkurat hvor problemet ligger, hvorvidt det er relatert til program- eller maskinvare, og om det finnes en løsning på saken. Akkurat hvor utbredt feilen er vites heller ikke.

iPhone XS, som nylig ble lansert sammen med «billigmodellen» iPhone XR, har svært høy ytelse, men også en særdeles høy prislapp som starter på 11 490 kroner for den rimeligste varianten.

