Iran kan ha blitt utsatt for en ny «Stuxnet»

Dagen etter at Iran på lørdag formelt tok i bruk nye sentrifuger for anrikning av uran ved Natanz-anlegget, forsvant strømmen til anlegget. Opprinnelig ble dette forklart med at det var skjedd et uhell i en del av det distribuerte strømnettet til anlegget, men senere samme dag hevdet iranske myndigheter at anlegget har vært utsatt for terrorisme

Israel står trolig bak sabotasjeangrepet, selv om myndighetene i landet offisielt avviser dette. Men ikke navngitte kilder i etterretningstjenestene i både Israel og USA forteller noe annet.

Dette skriver blant annet New York Times og Israels offentlige kringkastingsselskap (Kan).

En ny Stuxnet?

Ifølge kildene til Kan ble sabotasjen utført ved hjelp av et cyberangrep. Angrepet skal ifølge noen kilder ha ført til en stor eksplosjon som fullstendig har ødelagt den uavhengige strømforsyningen til atomanlegget. Ingen personer skal ha blitt skadd i hendelsen.

Dermed kan det se ut til at israelske etterretningstjenester nok en gang har vært i stand til å ramme Irans atomprogram med skadevare. I 2010 ble det kjent at programmet var blitt skadet ved hjelp av en orm kalt Stuxnet. Den var rettet mot Scada-systemer (Supervisory Control And Data Acquisition) og PLC-er (Programmable Logic Controller) som ble brukt til automatisert styring av maskinert og industriprosesser i tilknytning til separasjonssentrifugene i atomprogrammet.

Gassentrifuger ved et atomanlegg i Iran. Foto: Atomic Energy Organization of Iran

Ved hjelp av Stuxnet skal angriperne ha greid å få de raskt roterende sentrifugene til å gå i oppløsning.

Stuxnet ble trolig skapt av USA og Israel i fellesskap, men ingen av landene skal ha innrømmet dette åpent.

