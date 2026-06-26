IT-angrep: Opp mot 15 selskaper kan være rammet

Alpha IT er en trondheimsbasert IT-leverandør. Nå kobles selskapet til det trusselaktører hevder er en datalekkasje på 21 terabyte (TB).

Eiendomskonsernet Ragde Eiendom er blant virksomhetene som er identifisert i materialet trusselaktørene har publisert.

– Det publiserte materialet inneholder blant annet personopplysninger, sier sikkerhetsdirektør Lars Eirik Berg i Semaphore Consulting Partners til TechWatch.

Ifølge Berg tilsvarer denne datamengden flere millioner dokumenter, bilder og andre filer.

– 21 terabyte er enormt mye data, sier han.

Han mener det er lite sannsynlig at lekkasjen kun omfatter Alpha ITs egne systemer. Hvor mange virksomheter som kan være berørt, er foreløpig uklart.

Berg opplyser at han har observert referanser til opp mot 15 selskaper i materialet som er publisert av trusselaktørene, men at dette ikke kan fastslås.