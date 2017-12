IT-bedrift i Ålesund vokser kraftig på nye handlemønster

VISUALISERING: Når du kommer inn i lokalene til Driw, skjønner du at visualisering er viktig. Her henger modeller og kart godt synlig. Daglig leder Cathrin Ødegård viser her den visualiserte versjonen av Trace. Denne modellen forklarer hele systemet som er kjernen i bedriften.

(Jørn-Arne Tomasgaard, Digi.no)