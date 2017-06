IT-bedriften Rocketfarm skyter knopper i fotball-inkubator

SYNERGIER: Daglig leder i Rocketfarm Aslak Os på kunstgresset på Fosshaugane der A-laget er i ferd med å avslutte treningen i bakgrunnen. Synergiene i miljøet er spesielle. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

IT-selskapet Rocketfarm holder hus på stadionet til Sogndal Fotball. Et resultat av det nære naboforholdet er spillerutviklingsprogrammet «Better player».

Better player fungerer i praksis slik at spillere går inn på en applikasjon på telefonen og registrerer opplysninger om seg selv om morgenen og etter trening. I tillegg registrerer programmet ZXY ved hjelp av en chip alle bevegelser spillerne gjør på trening og i kamp. Slik kan trenerapparatet lett få oversikt over individuelle behov i spillergruppen. De kan se om en spiller har vondt i halsen og hvor mye han løper. Og laget kan sammenliknes med motstanderlaget. Programmet sporer spillerne 25 ganger i sekundet.

HJERTE I BYGDA: Sogndal Fotball er en sentral samfunnsaktør. Folk kommer fra inn- og utland for å studere hvordan et fotballag fra en kommune med 9000 innbyggere kan hamle opp med de beste i landet. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Prosjektet har som formål å samle inn objektive og subjektive data fra spillere og presentere dette i et system som støtteapparatet kan bruke til spillerutvikling og læring.