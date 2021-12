IT-gründeren er blant de som tjener aller mest i Norge: – Jeg kunne jo pensjonert meg nå

Bak kjente navn på den norske inntektstoppen som Trond Mohn, Ivar Tolefsen, Øystein Stray Spetalen og Gustav Witzøe Jr. dukker Øyvind Grotmol opp. Det skriver DN.

– Jeg kunne jo pensjonert meg nå, men det frister ikke. Det er altfor givende å utvikle ny teknologi, sier Grotmol til næringslivsavisen.

Exabel

Samme år var han oppført med en formue på 127 millioner kroner. Grotmol startet fintechselskapet Exabel i 2016, men den høye inntekten i 2020 stammer fra et USA-besøk i 2005 da han valgte å bli med teknologiselskapet Medallia.

Selskapet ble notert på New York-børsen i 2019 og ble prissatt til rundt fire milliarder kroner. Aksjene solgte Grotmol i fjor for over 150 millioner kroner, skriver DN. 41-åringen har i løpet av de siste 15 årene vært en del av en rekke teknologieventyr og investerer i dag i flere teknologiselskaper.

Skattelistene forteller mye om nordmenns økonomi, men ikke det hele bildet. Tallene som dukker opp er nettotall for inntekt og formue, etter alle fradrag man har skattemessig krav på.

Lager AI-teknologi

På grunn av alle fradragene man får, er lønnsinntekten ofte vesentlig høyere enn det som fremkommer.

Exabel, som Grotmol gründet i 2016, jobber med AI-teknologi rettet mot finansmarkedet.

Selskapet mener all den tilgjengelige dataen som finnes i dag gjør at de store finansinstitusjonene har en edge over mannen i gata, og ønsker at alle investorer skal få tilgang til det fulle informasjonsbildet slik at de kan gjøre bedre investeringer, skrev digi.no da vi snakket med selskapet sist.

– Det er alt av sanntidsdata som kan si noe om et selskaps utvikling. De tradisjonelle datakildene er det man får ved å lese kvartalsrapporter, følge med på nyheter, eller bruke Bloomberg-terminalen, forklarer Grotmol til DN og fortsetter:

– Infoen som kommer der omhandler gjerne ting som allerede har skjedd, mens vi tilbyr data som viser hva som skjer nå. Det kan for eksempel dreie seg om ting som korttransaksjoner eller en oversikt over hvor mange som besøker en gitt netthandelsside fra dag til dag.