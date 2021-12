IT-kjemper dropper CES i frykt for virusmutasjon

En rekke store, toneangivende tech-selskaper og fagpresse tar forholdsregler og avlyser deltakelse på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas den 5. – 8. januar 2022.

Hissig spredning av omikronvarianten av koronaviruset gjør at lanseringsfesten går uten fysisk deltakelse fra Amazon, Facebook og deres eierselskap Meta, Pinterest og Twitter. Det melder Bloomberg.

The Verge, Techcrunch, Cnet og Engadget er eksempler på medier som ikke tar sjansen på å sende reportere for å dekke messen, ifølge nyhetsbyrået.

Andre teller på knappene eller sender en svært begrenset delegasjon. Det inkluderer T-Mobile USA, en av messesponsorene. Mobilkjempens konsernsjef Mike Sievert har også avlyst sitt åpningsforedrag, og vil verken delta fysisk eller virtuelt, ifølge en kunngjøring tirsdag.

Vaksinepass og smittevern

Samsung sier de vurderer situasjonen nøye. Nye tiltak kan inkludere å redusere antall representanter til stede på messen, samt en styrking av nettbaserte opplevelser.

Nvidia gir uttrykk for at de har vært forsiktige helt fra start og planlegger en heldigital pressekonferanse hvor de skal presentere sine nyheter. AMD har tenkt seg til Las Vegas men deltakelsen til brikkegiganten blir begrenset, ifølge Bloomberg.

Alt dette betyr at Consumer Technology Association, arrangøren, er satt under press. Det er innført et krav om å være fullvaksinert mot covid-19 for å slippe inn dørene. Arrangørene har lagt ut detaljert informasjon om hvilke smitteverntiltak og regler som gjelder.

CES i mer enn 50 år

Forrige gang CES åpnet dørene sine for drøyt 170.000 besøkende og mer enn fire tusen utstillere var i januar 2020, rett før koronapandemien brøt ut for fullt.

CES 2021 ble avholdt som et nettbasert, heldigitalt arrangement uten fysisk deltakelse–for første gang i teknologimessens mer enn 50 år lange historie.

VCR eller videokassettopptaker (1970), CD-spilleren (1981), Commodore 64 (1982), Commodore Amiga (1984), Nintendo NES (1985), Apple Newton (1992), DVD-formatet (1996) og Xbox (2001) er blant en rekke teknologiske vidundere og innovasjoner som har debutert på CES opp gjennom årene.