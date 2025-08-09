Abonner
Ny Instagram-funksjon skaper personvern-uro

En ny funksjon som gjør det mulig for Instagram-brukere å dele hvor de er, har utløst bekymring blant flere brukere.

Ikke alle setter pris på den nye funksjonen som lar Instagram-brukere dele hvor de er. Foto: Michael Dwyer/AP/NTB
NTB
9. aug. 2025 - 10:21

Onsdag innførte Meta en mulighet for å dele plasseringen sin i et kart, tilsvarende en funksjon konkurrenten Snapchat har hatt siden 2017. Enkelte brukere sier de har blitt sjokkert når de oppdager at informasjon om hvor de befinner seg, blir delt.

– Min var skrudd på, og hjemmeadressen min var synlig for alle følgerne mine, skriver Lindsey Bell som svar på en advarsel fra Bachelor-kjendis Kelley Flanagan.

Flanagan har delt en video på Tiktok, der hun kaller den nye lokasjonsdelingen farlig og gir følgerne sine en bruksanvisning på hvordan de kan skru den av.

Instagram-sjef Adam Mosseri understreker i et innlegg på Threads – som i likhet med blant annet Instagram og Facebook også er eid av Meta – at den nye funksjonen er skrudd av som standard.

– En avklaring om Quick Friend Ma, din plassering, blir bare delt dersom du velger å dele den, og om du gjør det, kan den bare deles til en begrenset gruppe som du velger, skriver han.

Alarmtelefonens nettside hadde frem til mars i år sporingsverktøy som delte sensitive opplysninger med Meta og Snapchat.
ForbrukerteknologiJuss og samfunnSikkerhet
