– IT-konkurs skapte krisestemning i norske kommuner

Oppad var en Kongsvinger-bedrift som leverte skoleprogramvare til 100 norske kommuner. Da selskapet gikk konkurs i fjor ble boet overtatt av den finske IT-giganten Tieto.

– Det var krisestemning i skole-Norge da meldingen gikk ut om konkursbegjæring, men Tieto kom inn og reddet systemet, forteller innkjøpsansvarlig Birgitte Andreassen i Råde kommune til digi.no.

De har brukt Oppad i over ti år som fagsystem i oppvekstsektoren. Nå kjøper de inn Tieto Education, som delvis er basert på løsningen som plutselig forsvant.

Hybrid

– Vi har kjøpt en hybrid skyløsning, altså en kombinasjon av skyløsning og bruk av lokale servere, som viderefører det beste fra Oppad på en helt ny plattform. IT-avdelingen var veldig fornøyd med løsningen som ble presentert, forteller Andreassen.

Østfold-kommunen er liten med bare 7500 innbyggere, så verdien på avtalen er ikke den aller største. Totalt dreier det som om rundt 250 brukere i grunnskolen, SFO og barnehagene. Senere skal også foreldre få tilbud om en egen mobilapp.

– I første omgang skal skolesystemet settes i gang så det er på plass til sommeren. Barnehagene og SFO skal få løsningen i løpet av høsten 2018.

Liker at Bærum valgte det samme

Anskaffelsen ligger på rundt en halv million kroner, men fordi systemet blir levert som en tjeneste vil kostnadene i større grad enn før tas over driftsbudsjettet.

– I etterkant av beslutningen fikk vi greie på at Bærum kommune også har valgt samme IT-system. Det gjorde de etter vår konkurranse. Da ble vi veldig glade, for Bærum er mye større enn oss og samtidig en foregangskommune som er gode på mye, blant annet digitalisering og det å ta i bruk nye verktøy. Da vi hørte det tenkte vi at vi har gjort en god vurdering, røper Andreassen.

Tieto oppgir at løsningen inkluderer håndtering av individuelle opplæringsplaner og sensitive data, timeplanlegger og app for foresatte. Det hele skal være basert på en moderne arkitektur der for eksempel administrasjonssystemet og timeplanleggeren er integrert i sanntid.