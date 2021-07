IT-ledere: Teknisk gjeld truer innovasjonen i selskapene våre

69 prosent av IT-ledere over hele verden identifiserer teknisk gjeld som en stor trussel mot sitt arbeidssteds evne til å innovere.

Det kommer frem i rapporten The Growing Threat of Technical Debt, som er utarbeidet av selskapet Outsystems.

Teknisk gjeld defineres av Wikipedia som fremtidige ekstrakostnader som følge av å velge lettvinte kortsiktige løsninger i stedet for gode og langsiktige – det vil si gapet mellom den optimale tekniske løsningen og nåværende system.

Mange tror det vil fortsette

Blant trendene i rapporten er altså at to tredjedeler av IT-lederne sier at teknisk gjeld legger en grunnleggende begrensning på evnen deres til nyskapning. Av disse sier 61 prosent at det påvirker resultatene til virksomheten, mens 64 prosent mener det vil fortsette å ha stor betydning i fremtiden.

Teknisk gjeld er en enorm kostnad for selskaper. I gjennomsnitt bruker selskaper ca. en tredjedel av IT-budsjettet på teknisk gjeld, for større selskaper er det opptil 41 prosent .

Det er ikke én enkeltstående årsak til teknisk gjeld, men over halvparten, nærmere bestemt 52 prosent, peker på bruk av for mange språk og rammer. Andre årsaker er utskiftning i utviklingsteam (49 prosent) og aksept av kjente mangler ved produktene for å overholde frister (43 prosent).

Forverrer problemet

Bedrifter nøler med å ta opp problemene med teknisk gjeld, noe som forverrer problemet. Bare 20 prosent sier at teknisk gjeld er noe de for tiden håndterer bra, selv om 36 prosent rapporterer at de vil kunne håndtere teknisk gjeld i fremtiden.

Teknisk gjeld vokser også etter hvert som selskapene vokser. Bedrifter bruker i snitt 41 prosent av IT-budsjettet på teknisk gjeld, mens små bedrifter bruker 27 prosent.

Rapporten er basert på en global undersøkelse av 500 IT-ledere som spenner over store og små selskaper i mange bransjer og over hele verden.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.