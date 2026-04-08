IT-problemer hos politiet rammet rettssak i Oslo

Onsdag skulle saken om snikfilmingen av ansatte på toalettet hos konsulentselskapet Sopra Steria opp i Oslo tingrett.

Problemer i IT-systemene til politiet gjorde det vanskelig å prosedere saken, ifølge politiadvokat Karianne Kybo Nesland.

Problemene ble kjent onsdag morgen.

– Alle politiets systemer har vært nede, trolig rundt en halv time, meldte Politidirektoratet (POD) til VG onsdag morgen.

Like etter klokken ni var systemene på vei opp igjen ifølge politiet, men det var fremdeles treghet i systemene. Årsaken var lenge ukjent.

Like etter klokken 12.30 meldte politiet at alle systemer er oppe og går igjen.

– Normalsituasjonen er gjenopprettet, sa pressevakt Sidsen Anita Linden i Politidirektoratet (POD) til VG.

Fikk ikke tilgang til bevismateriale

Digi var tilstede i Oslo tingrett under Sopra Steria-saken da politiadvokat Nesland opplevde problemene.

Hun fikk ikke tilgang til politiets filområde, og dermed ikke tilgang til dokumentarkiv og bevismateriale.

Verken Henrik Nielsen eller Markus Iestra, kommunikasjonsrådgivere i henholdsvis Politidirektoratet og Oslo tingrett, hadde hørt om situasjonen i retten da Digi ringte.

– Problemet gjelder hele landet, så da forstår jeg det slik at det vil påvirke rettsvesenet også, sier Nielsen i Politidirektoratet.

Han forklarer at man kan møte utfordringer i retten når politiets IT-systemer er nede, dersom man ikke har tatt ut de nødvendige dokumentene på forhånd.

– IT-avdelingen vår har ikke fått rapportert hendelser knyttet til denne problemstillingen, skriver Iestra i Oslo tingrett.

Nielsen oppdaterte onsdag ettermiddag med ny informasjon om årsaken til IT-trøbbelet:

– Årsaken til at politiets IT-systemer var ute av drift i ca 30 minutter, og påfølgende treghet, skyldes en feil under test av reservestrøm ved et av våre datasentre, skriver han i en e-post.

Kø i over én time

POD meldte at IT-problemene også rammet passkontorer og grensekontroll.

De jobbet onsdag med å få oversikt over hva det var som skjedde.

– Vi har ikke fått melding om at nødnummer eller 02800 har vært berørt, slik at innbyggerne har kunnet komme i kontakt med politiet som normalt, sier vaktsjef Kristin Berggård ved Politiets situasjonssenter.

Avinor meldte også tidligere om at IT-problemene førte til lange passkøer på Gardermoen. Flere opplyser til VG å ha stått i kø i over én time og at grensekontrollørene må notere passopplysninger i hvert enkelt pass for hånd.

Banktrøbbel

Flere banker har også hatt IT-trøbbel onsdag, blant annet Handelsbanken som opplyser at flere kunder har hatt trøbbel med å logge seg inn i nett- og mobilbanken.

Bankproblemene, som skyldtes følgefeil etter planlagt teknisk vedlikehold hos underleverandøren Tieto, ble rettet opp klokken 10.50 og alt skal nå fungere igjen.

Geir Remman, kommunikasjonssjef i Tieto, sier til VG at hendelsen hos politiet ikke har noe med deres systemer å gjøre.