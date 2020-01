IT-seriegründere satser 25 millioner på reiselivs-app

NORDFJORDEID (digi.no): – Aispot er en lokal assistent gjennom en app på telefonen, som jobber for å gjøre opplevelsene dine på en destinasjon så gode som mulig. Appen vet hvem du er gjennom bruk, den kjenner dine interesser og gir deg tilpassede fordeler. Er du for eksempel opptatt av grønne løsninger, sikter den deg inn mot bærekraft. Når du er på et sted, jobber den i bakgrunnen for å gi deg gode løsninger basert på detaljkunnskap fra lokale aktører, forklarer Jellum. Han sier de så langt har investert omkring 25 millioner kroner i utviklingen.