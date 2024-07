Japan erklærer seier i kampen mot disketter

– Vi vant krigen mot diskettene 28. juni, sier digitaliseringsminister Taro Kono i en uttalelse til Reuters. Han har også kjempet for å fjerne telefaks og annen analog teknologi fra myndighetenes systemer.

Diskettene hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet som datalagringsmedium før CD-ROM og minnepinner dukket opp og raske nettforbindelser etter hvert gjorde dem overflødige.

I midten av forrige måned hadde myndighetene kvittet seg med 1034 forskrifter som regulerte bruken av disketter. Den eneste forskriften som står igjen, er et miljøkrav knyttet til resirkulering.

Japan opprettet en digitaliseringsmyndighet under pandemien, da innsatsen for rask utrulling av tester og vaksiner viste at myndighetene fortsatt førte lister på papir og brukte annen utdatert teknologi.