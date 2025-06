Journalkollaps var menneskelig feil – Sykehuspartner lover bedring

– Aktuelt sertifikat vil snart bli en del av den automatiserte prosessen for oppdatering av sertifikater. Øvrige sertifikater er allerede automatisert, svarer kommunikasjonssjef Cindy Empaynado i Sykehuspartner til Medwatch.

I to-tre timer var journalsystemene nede på alle 16 sykehus i Helse sør-øst den 30. mai. Sykehusene satte opp beredskapen og vurderte å utsette operasjoner.

Bakgrunnen var at Sykehuspartner, som driver IKT-tjenester for hele helseforetaket, hadde glemt å oppgradere et sertifikat som skulle vært oppdatert. I de fleste tilfeller skjer dette automatisk.

Det var menneskelig svikt som førte til at feilen ikke ble oppdaget tidligere, sier Empaynado.