Java-oppfinneren går til IT-gigant

James Gosling (62) regnes som oppfinneren av programmeringsspråket Java. Det er ingen overdrivelse å si at kanadieren har legendestatus. Han nyter også høy respekt som en svært dyktig utvikler.

I går kveld varslet Gosling at han har funnet seg en ny arbeidsgiver. Han kunngjorde jobbyttet i en oppdatering på Facebook.

– Det er på tide med en forandring. I dag starter jeg et nytt eventyr hos Amazon Web Services, skriver han.

Fornem tittel

Hvilke arbeidsoppgaver som venter hos nettskygiganten er ikke kjent, men der får Gosling tittelen «distinguished engineer». Ifølge hans LinkedIn-profil vil han jobbe ut fra Palo Alto i hjertet av Silicon Valley.

Sun-veteranen ble med over til Oracle som teknologidirektør en periode etter at Oracle hadde kjøpt Sun Microsystems, før han brått sa opp stillingen sin i 2010.

Så ble det et kort hopp innom Google, men etter få måneder sluttet Gosling for å bli sjefsutvikler i Liquid Robotics. Det er en startup med saktegående, flytende autonome droner som samler inn sensordata langs og under havoverflaten. Liquid Robotics ble kjøpt opp av fly- og forsvarskjempen Boeing for et halvår siden.

