Java SE 10 er her allerede

Fra Java SE 6 (Standard Edition) kom i 2006 og til Java SE 9 kom i fjor høst, gikk det vanligvis temmelig lang tid mellom utgivelsene av helt nye versjoner – typisk mellom to og fem år. De fleste av utgivelsene var dessuten preget av forsinkelser, i tillegg til at planlagt funksjonalitet ble utsatt opptil flere ganger.

Nå, bare seks måneder etter at Java SE 9 ble lansert, er Oracle klare med Java SE 10. Det skjedde i forrige uke, tilsynelatende uten at særlig mange fikk det med seg.

Taktskifte

Det som har skjedd, er at Oracle har foretatt et taktskifte i utviklingen av Java SE. I stedet for å komme med sjeldne nyutgivelser med massevis av nyheter, skal Java SE nå komme i en ny versjon hver sjette måned. Det innebærer nødvendigvis færre nyheter. Men mange av nyhetene vil nå bli raskere tilgjengelige for utviklere og brukere.

Ingen av de tolv nyhetene i Java SE 10 er veldig store. En gjennomgang finnes i dette blogginnlegget. Verdt å nevne er det likevel at Java nå tar i bruk var i forbindelse med deklarering av visse typer lokale variabler. Dette er ifølge Oracle vanlig i andre programmeringsspråk.

Den neste utgaven av Java SE, altså versjon 11, kan ventes i september. Dette vil bli en LTS-utgave med lang supporttid. Den vil først bli erstattet av Java SE 17, som etter planen skal komme i september 2021.

