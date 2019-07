Jottacloud tilbyr «ubegrenset lagring» – struper hastigheten ved 5 terabyte

Den norske skylagringstjenesten Jottacloud har i flere år reklamert for å ha ubegrenset lagring for personkunder.

Den 1. juli fikk imidlertid tjenestens kunder servert en dårlig nyhet. Fra 1. august endres vilkårene, og kunder som har lagret over fem terabyte vil få redusert opplastingshastighet.

Skal forhindre misbruk

– Vi innfører nå et nødvendig tiltak for å forhindre misbruk av tjenesten, og da er det viktig for oss å spesifisere i brukervilkårene når en slik begrensning på båndbredde blir innført, sier daglig leder Roland Rabben til digi.no.

– Reduksjonen i opplastingshastigheten er avhengig av total lagringsmengde. En bruker med litt over fem terabyte vil knapt merke forskjell, mens en bruker med 20 terabyte vil merke en større reduksjon i opplastingshastigheten.

Rabben forteller at de skal bestemme nivåene for redusert hastighet i løpet av juli, og kan derfor ikke si noe om hvor mye tregere tjenesten vil bli ennå.

– Vil gjøre tjenesten ubrukelig

Digi.no har blitt kontaktet av en av Jottaclouds kunder som blir rammet av endringen. Han forteller at han har omtrent ti terabyte lagret, og er inne i en ettårs abonnementsperiode, hvor hele året er betalt.

– Dette opplever jeg som en betydelig forringelse av tjenesten. At hvert eneste bilde og hver videofil heretter potensielt skal gå i sneglefart, ettersom jeg allerede ligger over fem terabyte lagring, vil potensielt gjøre tjenesten ubrukelig for meg, skriver kunden.

Han har bedt Jottacloud om å få si opp abonnementet og få tilbake pengene for den resterende perioden, noe selskapet avviser.

– Kunder som har kjøpt årsabonnement og sier opp, kan bruke abonnementet hele perioden ut. Bare kjøp som er i angrerettperioden blir refundert. Dersom en bruker endrer til et annet abonnement, vil gjenstående verdi av abonnementet trekkes fra det nye abonnementet, forklarer Rabben.

Daglig leder Roland Rabben mener snittforbruket blant kundene ligger langt under 5 terabyte. Bilde: tek.no

Over 5 terabyte er overdrevent bruk

I slutten av november i fjor ble Rabben sitert i en Dinside-sak på at «abonnementet har ingen sperrer i form av båndbredde eller lagringsplass».

Det endret seg imidlertid tydeligvis i januar i år, da det sto å lese i nye vilkår at «ubegrenset» henviser til tilgjengelig lagringsplass, og at begrensninger på båndbredde og antall api-kall kan forekomme.

Da sto det imidlertid også at «Jottacloud begrenser ikke båndbredde eller lagringsplass på ubegrensede abonnement, men vi forbeholder oss retten til å forhindre overdrevent forbruk og misbruk av Tjenesten».

Fra 1. juli er altså vilkårene endret igjen, til at hastigheten vil reduseres ved forbruk over fem terabyte.

På spørsmål om hvorvidt Jottacloud dermed anser lagring over fem terabyte som overdrevent bruk, svarer Rabben at snittet blant brukerne er langt under fem terabyte, og at mindre enn én prosent av brukerne av abonnementet vil bli påvirket av endringen.

Det er heller ikke første gang Jottacloud har begrensninger på sitt ubegrensede abonnement. Ifølge en forumtråd fra 2016 på diskusjon.no, var det flere som fikk beskjed om at de måtte redusere lagringen til under ti terabyte for ikke å bli ansett som misbrukere av tjenesten.

Der siterer en av forumbrukerne daværende retningslinjer på at lagringen «kan bli vurdert som overdreven hvis forbruket er langt over snittforbruket til Jotta-kunder. For eksempel vil vi definere lagring over ti terabyte som overdrevent» (oversatt fra engelsk).

Dette sto imidlertid ikke i retningslinjene som var gjeldende før de nye fra 1. juli.

Kan ha rett på penger tilbake

Ifølge Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet, er det sannsynlig at Jottacloud er i sin fulle rett til å endre vilkårene, så lenge de har informert om at det kan skje i avtalen – noe de har.

– Så lenge det står i vilkårene at de har mulighet til det, så har de rett til det. Men de må gi beskjed og gi mulighet til å si opp avtalen.

Når Jottacloud i praksis ikke gir en slik mulighet, ved at man ikke tilbys noe prisavslag eller refusjon, kan det imidlertid stille seg annerledes.

– Det kan hende at det vurderes som en så stor feil at du har rett til å få pengene tilbake. Men da bør du først klage til selskapet og forsøke å løse saken med dem. Løser ikke saken seg med det, kan vi mekle i saken om du har kjøpt tjenesten til privat bruk, sier Halsos.