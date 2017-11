Julie Larson-Green forlater Microsoft

Det er ingen hvem som helst som nå forlater dem. Julie Larson-Green (55) har hatt en kometkarriere i Microsoft som strekker seg over nesten 25 år.

Programvareingeniøren var i en periode selskapets mektigste kvinne. Hun ble også nevnt, riktignok som outsider, blant svært få interne kandidater til å overta toppjobben etter Steve Ballmer. Den stillingen gikk som kjent til Satya Nadella.

Har satt sine spor

Larson-Green er kjent for å ha ledet arbeidet med utvikling av flere av Microsofts viktigste og mest innbringende produkter.

Det inkluderer både Windows 7 og Windows 8, samt tidligere også brukergrensesnittet i kontorpakken Office.

Den tidligere Windows-direktøren er den som var ansvarlig for innføring av det omdiskuterte metro-grensesnittet, samt også ribbon-menyene i Office.

I en periode var hun øverste leder for både Windows-utvikling og maskinvareutviklingen til IT-giganten. Etter en omrokkering i ledelsen i 2013 ble hun utpekt til direktør for forretningsdivisjonen som omfattet maskinvare, spill og underholdning.

Under et år senere måtte hun vike plass for Stephen Elop, da den tidligere Nokia-toppsjefen returnerte til Microsoft. I praksis rykket hun ned et hakk i hierarkiet og fikk ansvaret for moderne digitale opplevelser med tittelen chief experience officer.

Det siste halvåret har Larson-Green hatt permisjon etter en ryggoperasjon. I denne perioden har hun med Microsofts velsignelse fungert som rådgiver innen produktutvikling og kultur for andre selskaper. Dette arbeidet vant hun en pris for senest i forrige uke, skriver Bloomberg.