Jussekspert: Politiske e-poster til foreldre i Stavanger kan være brudd på GDPR

– Det er veldig drøyt at partiene har tenkt at dette er greit. De må ha fullstendig mangel på kunnskap om personvern, sier Malgorzata Agnieszka Cyndecka til NRK.

Cyndecka, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og jobber med personvern, sier at Arbeiderpartiet fikk kontaktinformasjon fra kommunen er én ting.

– Men så snart partiet bestemmer at de skal behandle de personopplysningene de fikk til formålet Ap bestemmer og på en måte de selv bestemmer, blir de en behandlingsansvarlig som omfattes av EUs personvernsforordning, sier Cyndecka.

Foreldrenes e-postadresser fikk partiene etter at det ble sendt en innsynsbegjæring til Stavanger kommune. Politisk rådgiver Øyvind Jacobsen i Arbeiderpartiet sier de har gjort nødvendige rettslige vurderinger.

– Da vi ba om innsyn, var vi klare på at vi ikke ønsket navnene på barna, vi ønsket kun e-postadresser og gateadresser, sier Jacobsen til Stavanger Aftenblad. Han sier videre at alle data er slettet etter utsendelsen.

– Vi har brukt GDPR-funksjonen til Slettmeg og slettet listene fra servere og alle steder de lå. Vi har gjort alt i vår makt for å følge regelverket og har vært særs opptatt av å presisere at dette var en engangsutsendelse, sier Jacobsen.

Gruppeleder for Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, sier at partiet nå har sendt en henvendelse til Datatilsynet der de ber om at de ser på om behandlingen er i tråd med regelverket.