Justisdepartementet vil vurdere Tiktok-etablering

Onsdag ble det kjent at datasenterselskapet Green Mountain har inngått en avtale med Tiktok om å etablere et nytt stort datasenteranlegg i Hamar og Løten kommuner.

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor Stavanger Aftenblad og TV 2 at de ikke var informert om etableringen, og at den vil bli vurdert.

– Når vi nå har fått denne informasjonen, er det naturlig å se nærmere på saken for å vurdere blant annet nasjonale sikkerhetshensyn. Det er viktig å ha oversikt over hvem som lagrer data og opererer i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i justisdepartementet til Aftenbladet.

Selskapet er eid av kinesiske Bytedance og samler inn informasjon om brukerne. Flere land forbyr at Tiktok brukes av politikere av frykt for at kinesiske myndigheter skal få tilgang til sensitiv informasjon.

Satsingen er blitt møtt med kritikk fra Venstre og SV som slår alarm om mulige sikkerhetsutfordringer rundt lagring av data. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har sagt at det er for tidlig å si hva slags risiko nyetableringen utgjør.