Mellom 2000 og 2014 ble en rekke ansatte ble dømt, noen av dem til fengselsstraff, etter de urettmessige anklagene. Det er blitt omtalt som et av de største justismordene i Storbritannia.

Feil ved datasystemet Horizon, som ble installert på lokale postkontorer i 1999, har fått skylden for sakene som nå skal granskes. Postverket holdt fast ved at systemet var pålitelig og anklaget dem som drev filialene for å ha tusket til seg penger når Horizon viste at penger var blitt borte.

I april ble 39 dommer mot lokale postmestere opphevet, inkludert en dom på tre måneders fengsel for underslag av 200.000 pund – godt over 2 millioner kroner. Mandag startet granskingen.

– Dette handler ikke om et IT-prosjekt som gikk skeis, men om de fryktelige konsekvensen de fikk for dem som ble rammet. Liv ble ødelagt, familier revet fra hverandre. Familier led nød og ble hjemløse, og folks ry ble fullstendig ødelagt, sa advokat Jason Beer i mandagens høring.

Baljit Sethi fikk beskjed om at han måtte dekke 17.000 pund som manglet, ifølge datasystemet.

– Jeg visste at det var noe galt med systemet, men det var ingen som ville høre. Jeg var helt på bånn. Jeg vurderte selvmord, men tenkte at det ville være en enkel utvei, og jeg tenkte på familien og barna mine, sa 69-åringen til granskerne.

– Folk i lokalmiljøet trodde vi hadde stjålet fra postverket, la han til.

Granskingen skal blant annet se på hvordan postverket opptrådte og vurdere om de berørte har fått tilstrekkelig oppreisning.