Kallmyr: Kampen mot terrorfinansiering må skjerpes på internett

– Skal vi greie å bekjempe terror, så må vi slå ned på finansieringen av terror, sier Jøran Kallmyr.

Torsdag var han en av innlederne da en rekke justisministre, politiledere og påtaleansvarlige fra en rekke land var samlet til ministermøte om terrorfinansiering i Melbourne i Australia. Også mange representanter for finansbransjen var til stede på den to dager lange konferansen.

Til NTB sier Kallmyr at terrorfinansiering og organisert kriminalitet går sammen på mange måter, og at bekjempelsen av det ene på mange måter må bety økt innsats mot begge områder. Samtidig skjer finansiering av terror på mange områder og det er derfor viktig med samarbeid med andre instanser i samfunnet, slik som banker og advokater.

Teknologisk endring

– Vi vil fortelle om hendelser vi har hatt i Norge og det arbeidet som vi gjør for å forhindre slik finansiering. Jeg vil gå inn på hvordan vi har en egen lov for hvitvasking, at ikke bare politiet jobber mot dette, sier Kallmyr før innledningen.

Han viser til at det skjer en teknologisk endring i hvordan penger flyttes. For få år siden fulgte myndighetene i Norge og andre land med på tradisjonelle banknettverk som havalasystemet og lignende. Nå er internett, og særlig det mørke nettet, i ferd med å ta over som arena for pengetransaksjoner som ikke nødvendigvis tåler dagens lys, sier han.

– Terrorfinansiering over internett er ikke så veldig stort ennå, men vi tror at det blir den neste trenden som kommer. Så da gjelder det å være forberedt på det, sier Kallmyr.

Da Facebook i sommer lanserte sin egen kryptovaluta, libra, uttrykte Frankrikes finansminister Bruno Le Maire skepsis og sa at G7-landene måtte se på hele fenomenet med kryptovalutaer. Han varslet at aktørene bak slike valutaer blant annet må sørge for garantier for at kryptovalutaen ikke misbrukes, for eksempel til terrorfinansiering eller illegale aktiviteter.

Må samarbeide

– Der er det enklere å skjule sin egen identitet, en kan bruke kryptovaluta og det er fritt fram å kjøpe våpen. Det er enklere, også for dem som er såkalte ensomme ulver, å skaffe seg det de trenger uten å ha en terrororganisasjon i ryggen, sier justisministeren om det mørke nettet.

En undersøkelse tankesmia Rand Corporation gjorde i 2017 viste at det allerede da foregikk utstrakt illegal handel med våpen på det mørke nettet, og med kryptovaluta som betalingsform. I juli i år ga Interpol ut en egen manual for hvordan politiet kan etterforske biologisk og kjemisk terrorisme på det mørke nettet

Kallmyr trekker fram at landene er helt avhengige av å kunne samarbeide med hverandre for å bekjempe slike former for kriminalitet. Nettet er grenseløst og da må myndigheter handle sammen, påpeker han.

-Klar myndighetsoppgave

Trusselen det mørke nettet representerer, er blant temaene som er oppe på det internasjonale ministermøtet om terrorfinansiering i Melbourne. Illustrasjonsfoto: Jan Haas, NTB scanpix

– Vi er ikke der vi skal være når det gjelder etterforskning og etterretning på internett og på det mørke nettet. Samtidig er det ikke så mye av det som er avdekket til nå, som har rot der, sier justisministeren.

Kallmyr sier at politiet må bli mer til stede på nett og tilbakeviser dem som er kritiske og mener internett ikke skal overvåkes.

-Man kan gjerne snakke om frihet på nett, men om den friheten blir brukt til å misbruke barn i Filippinene, små barn som blir voldtatt der, eller om en bruker friheten til å kjøpe narkotika eller våpen som blir brukt til å drepe andre, da er det en klar myndighetsoppgave å stoppe det, sier Kallmyr.