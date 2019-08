Kamerasalget stuper – men én kategori øker

Riktignok falt verdien med bare 14 prosent og det kan nok tyde på at mange har kjøpt de nye toppmodellene. Et lite lyspunkt er at markedet for såkalte speilløse systemkameraer økte med 3 prosent.

To kameraer, to filosofier, samme sensor

Markedet for speilreflekser faller som en stein. Kanskje ikke så rart siden både Canon og Nikon nå har lansert speilløse fullformatkameraer. Uten at de fjerner de tradisjonsrike speilrefleksene er det et tydelig signal til kundene om hvor framtiden ligger.

Nå lanserer Canon to nye kameraer med APS C-sensor. Ett med speil og ett uten. I praksis er det omtrent det samme kameraet, men ett til de fremtidsrettede og ett til de som sverger til speil. Av en eller annen grunn.

90D DSLR og M6 Mark II

EOS 90D DSLR er varianten med speil. Her koster kamerahuset uten optikk 13.499 kroner. Går du for M6 Mark II-modellen uten speil, som er lettere og mindre, slipper du unna med 9.699 kroner. Noen små forskjeller er det, men grovt sett koster speilmekanismen altså 3 800 kroner.

Tykksak: Speilmekanismen på EOS 90D DSLR tar mye plass og legger til både vekt og pris.

En annen stor forskjell på de to husene er selvfølgelig vekten. EOS 90D veier 701 gram, mens EOS M6 Mark II veier inn på mer behagelige 398 gram.

Begge kameraene har fått ny sensor med 32,5 effektive megapiksler (34,4 totalt) som har fått bedre dynamisk omfang og raskere utlesing. M6 kan kjøre en såkalt RAW-burst, riktignok med 18 Mp, med utrolige 30 bilder i sekundet. På tross av at hver enkel piksel er mindre på grunn av det høyere antallet som skal inn på de 329 kvadratmillimeterne som sensorflaten kan tilby, er lysegenskapene i mørket forbedret fra de tidligere modellene. ISO går nå opp til 25 600.

Begge de nye modellene kan ta opp video i 4K-oppløsning som gjør bruk av objektivets fulle brennvidde. De kan også ta opp video i full HD med opptil 120 bilder per sekund.

Slank: M6 Mark II er Canons siste speiløse systemkamera med APS-C sensor.

Mobilen truer

Stadig flere kamerabrukere finner ut at mobilen er nok til deres behov. Og når sant skal sies har mobilprodusentene ligget godt foran på programvaresiden og sørget for at de både har hentet ut alt og litt mer enn det også av hva de små sensorene kan tilby. I tillegg har de gjort det veldig enkelt for amatører å ta gode bilder.

Men når enda mer sant skal sies så er det en stund til mobilene kan hamle opp med den svært gode optikken og store sensorflaten som slike systemkameraer kan tilby. De er fremdeles konge på haugen i hendene på en som kan betjene kameraet og utnytte mulighetene.

Ikke elektronisk søker

Begge kameraene har selvfølgelig en stor vridbar LCD-søker, mens EOS 90D selvfølgelig har den optiske søkeren som er selve rasjonalet for å ha et kamera med speil. Løsningen for de speilløse har vært å ha en liknende søker å legge øyet inntil, hvor man ser en knøttliten OLED-skjerm som viser det samme som i den tre tommer store LCD-søkeren. I praksis brukes ikke den mye, så i EOS M6 Mark II er den utelatt. Riktignok er det mulig å kjøpe en som ekstrautstyr og sette den i blitsfestet, men det blir neppe det store salget.

Er det så noe som taler for EOS 90D? Kanskje det kan være et betydelig større batteri og et større utvalg av objektiver for APS C med speil. Det er litt færre for de speilløse, selv om utvalget er mer enn nok for de fleste. Skulle det være ønske om mer så kan man benytte adapter og ta for seg av alt det 90D kan bruke. Men man kjøper jo ikke speilløst kamera for å bruke en adapter som tar like mye plass som speilmekanismen legger beslag på.

Endelig USB-lading

En riktig irriterende ting med Canons tidligere systemkameraer er at man måtte ta ut batteriet og lade det i en dokk. Riktignok følger det med dokk denne gangen også, men nå kan i det minste M6 Mark II lade via USB-C porten også.

Vi konstaterer at begge modellene har vel utviklet både WiFi og Bluetooth som gjør samlivet med PCer og mobiler mye enklere.