Elektronikkbransjen presenterte i dag salgstallene for 2021, og selv om vi registrerer enda en salgsrekord totalt sett, var nok tallene en blandet glede for enkelte. For eksempel for fotobransjen:

Antallet kompaktkameraer solgt i 2021 går ned med 25 prosent, fra ca 12.000 stykker i 2020 til omkring 9000 eksemplarer i 2021. Kompaktkameraene har slitt med salgstallene i lengre tid. Ikke bare blir de i økende grad utkonkurrert av mobiltelefoner med stadig bedre fotokvalitet, men speilløse systemkameraer overlapper stadig mer med dette segmentet når det gjelder både størrelse og pris.

– Kamerasalget hadde en liten opptur i 2017, men har de fire siste årene altså falt igjen. Årsaken er som foregående år at mobiltelefonen tar over for mange som kamera nummer én, og de siste årene er det lansert flere toppmodeller på mobil med fokus på bildekvalitet, sier Jan A. Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Antallet speilreflekskameraer går også ned, men med 18 prosent, fra omtrent 6000 eksemplarer i 2020 til ca 5000 i 2021. Dette skyldes nok også til en viss grad konkurranse fra mobiltelefoner, men i hovedsak er det sannsynligvis skiftet fra speilrefleks til speilløs teknologi som gir det største utslaget her.

Likevel, også speilløse systemkameraer går ned i antall solgte eksemplarer, fra 11.000 i 2020 til 9000 solgte i 2021. Bare salget av actionkameraer holder seg stabilt og er med 33.000 solgte eksemplarer i 2021 større enn hele resten av kamerasalget til sammen.

Totalt ble antallet solgte kameraer i Norge i 2021 omtrent 7,7 prosent lavere enn året før, men heldigvis for fotobransjen kjøper nordmenn dyrere kamerautstyr enn før, og verdien av kamerasalget endte med å få en stigning på 5 prosent sammenlignet med 2020.

– I et presset kameramarked er høyere gjennomsnittspriser på både kamera, optikk og videokamera gode nyheter, sier Røsholm.

Mer penger på bilder

Selv om vi kjøper færre kameraer, viser Elektronikkbransjens bildestatistikk at nordmenn i stadig større grad også skriver ut bildene sine i fysiske formater i 2021.

– I et spesielt år har mange har hatt litt ekstra tid til å lage fotobøker og årsbøker, og de har kanskje lyst til å mimre litt over tidligere ferier. Total sett er salget av fotobøker, bilder, kort og bildegaver opp 4 prosent målt i verdi, mens verdien faller noe, ned 10 prosent for bildesalget totalt. Det tyder på nordmenn får mye foto for pengene, sier Røsholm.

Det er tydelig at vi ennå vil ha bilder på papir og ikke nødvendigvis på skjerm:

I 2021 fikk nordmenn skrevet ut til sammen 36 millioner bilder, i tillegg til dem vi skrev ut på eget utstyr.

375.000 fotobøker ble laget og solgt i Norge i 2021.

4,6 millioner postkort ble skrevet ut.

375.000 bildekalendre ble bestilt og levert.

Totalt var omsetningen på bildefronten 390 millioner kroner i 2021, ned fra 435 millioner i 2020.