I mai ble det kjent at tjenesteutsettingen i Helse Sør-Øst ble satt på vent etter at utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang til millioner av nordmenns helseinformasjon. Nå har regningen for gildet kommet. Fasit: 280 millioner kroner. Samtidig er det enda ikke klart om skandalekontrakten med DXC skal sies opp.