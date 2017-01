Kan fungere både som lagring og systemminne i servere og PC-er: Nå tester Intel de første Optane-minnemodulene

I begynnelsen av januar annonserte Intel at deres nye Optane-minne vil komme i andre kvartal i år. Mange hadde imidlertid forventet at vi snart skulle få se minnemoduler som kunne erstatte dagens DRAM-minne, men i første omgang fokuserte Intel på å bruke den nye minneteknologien som en cacheløsning i forbindelse med harddisker og SSD-er.

Nå har imidlertid Intel begynt å sende ut de første Optane DIMM-modulene. Disse modulene er ment å skulle erstatte DRAM i servere og PC-er, skriver PC World.

Optane er Intels varemerke på en ikke-flyktig minneteknologi som kalles 3D Xpoint, som Intel har utviklet sammen med Micron. Denne minneteknologien skal være langt raskere enn tradisjonelt flashminne, og kan ses på som en slags mellomting mellom DRAM og flash.

Raskere – men ikke så raskt som Intel først hevdet

Det har versert mange forskjellige tall når det gjelder ytelsen til Optane. Da den underliggende 3D Xpoint-teknologien ble annonsert sommeren 2015 snakket Intel og Micron om en ytelse opptil tusen ganger høyere enn daværende NAND-baserte flash-minne. I senere presentasjoner har Intel moderert dette ganske betydelig, og på Intel Developer Forum i 2016 snakket Intel om ti ganger lavere forsinkelse (latency) og fire ganger høyere skriveytelse målt i antall I/O-operasjoner per sekund (IOPS).

Ifølge PC World har Optane-baserte SSD-er vist seg å være rundt 10 ganger raskere enn vanlige SSD-er i Intels egne tester. Årsaken til at ytelsen viser seg å være såpass mye lavere enn først annonsert, er ifølge The Register at Intel og Micron først snakket om rå ytelse til hver enkelt minnecelle – mens en SSD eller minnebrikke også krever en kontroller og et grensesnitt som kan utgjøre en flaskehals.

Intels Optane-SSD med M.2-sokkel har lav kapasitet (opptil 32 GB) og er først og fremst ment som cache til SSD-er. Foto: Intel

Det er altså usikkert hvor raske Optane-baserte DIMM-moduler faktisk vil være. Det har tidligere vært antatt at de vil være litt tregere enn vanlig DRAM – mens lagringstettheten ifølge Intel skal være opptil ti ganger høyere enn for DRAM. Samtidig er det snakk om et ikke-flyktig minne, det vil si at minnet holder på informasjonen etter at strømmen er skrudd av – som med flash.

En bro mellom minne og lagring

Under en resultatpresentasjon på torsdag denne uken uttalte Intels toppsjef Brian Krzanich at 3D Xpoint-teknologien er «en bro mellom minne og lagring», og at teknologien vil kunne endre hvordan PC-er og servere konstrueres i fremtiden.

Intel har tidligere sagt at Optane kan forene minne og lagring, altså at en Optane-basert minnemodul kan fungere både som lagring og systemminne (RAM).

En av egenskapene til Optane-minnet skal være at det er mulig å flytte store datamengder enda raskere enn i dag, noe som kan være med på å gi bedre ytelse – blant annet innenfor maskinlæring.

PC-produsenten Lenovo har allerede annonsert at de kommer med bærbare pc-er med mulighet for Optane – men da i form av cacheminne til SSD-en i maskinen.

Det er flere spennende minneteknologier på gang: Neste år kommer nanorør-minne »