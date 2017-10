Kaspersky Lab skal gi kunder og myndigheter innsyn i selskapets kildekode

Kaspersky Lab kunngjorde i dag at selskapet skal etablere et globalt åpenhetsinitiativ hvor selskapet blant annet åpner for uavhengig innsyn i kildekoden til selskapet programvare, inkludert oppdateringer.

Det er liten tvil om at dette initiativet kommer som et resultat av at amerikanske myndigheter har forbudt føderale kontorer å bruke Kasperskys programvare, noe som skal skyldes mistanke om at selskapet hjelper russiske etterretningstjenester med å spionere.

Russiske Kaspersky Lab har for lengst avvist påstandene og fått støtte fra det føderale kontoret for IT-sikkerhet i Tyskland (BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), som ifølge Reuters har uttalt at det ikke finnes bevis for at Kaspersky-programvare har blitt brukt til å spionere på amerikanske myndigheter.

– Har ingenting å skjule

Grunnleggeren av Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, sier en i uttalelse at redusert samarbeid mellom nasjoner er til fordel for virksomheten til «de slemme gutta», og at nasjonale grenser for IT-sikkerhet virker mot sin hensikt.

– Vi er nødt til å gjenopprette tilliten i forholdet mellom selskaper, myndigheter og innbyggere, sier Kaspersky.

– Det er derfor vi lanserer dette initiativet. Vi ønsker å vise hvordan vi er fullstendig åpne og transparente. Vi har ingenting å skjule.

Den første uavhengige gjennomgangen av kildekode vil kunne ta fatt i første kvartal av 2018. Den vil bli utført av det Kaspersky Lab omtaler som en internasjonalt anerkjent autoritet på området.

Det nye initiativet omfatter også at blant annet selskapets egne sikkerhetsprosesser for utvikling skal vurderes av en uavhengig part i begynnelsen av neste år.

Innsynssentre

Kaspersky Lab skal også etablere tre innsynssentre i henholdsvis Asia, Europa og USA i løpet av perioden 2018 til 2020. Her skal bekymrede kunder, etater og organisasjoner få mulighet til å revidere Kasperskys kildekode, programvareoppdateringer og regler for trusseldetektering.

Det loves dessuten at dusøren for rapporter om alvorlige sårbarheter i produktene til Kaspersky Lab økes til maksimalt 100 000 dollar før året er omme.