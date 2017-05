Kaspersky avviser rapport om at selskapet hjelper Russland å spionere

Det amerikanske senatets etterretningskomité skal ifølge ABC News og Buzzfeed News ha bedt det amerikanske etterretningsfellesskapet om å starte etterforskning av hvilken risiko det utgjør at det russiske sikkerhetsselskapet Kaspersky Lab har en sterk posisjon i det amerikanske markedet.

Dette går fram av et hemmelig notat som komiteen skal ha sendt til USAs Director of National Intelligence, Dan Coats, og justisminister, Jeff Sessions.

FBI-etterforskning?

ABC News skal ha fått beskrevet notatet av kilder ved kongressen. Andre kilder opplyser at Departement of Homeland Security har distribuert en hemmelig rapport om lignende forhold til andre offentlige byråer, og at FBI er i ferd med å etterforske hva slags forhold Kaspersky Lab har til den russiske regjeringen og russiske etterretningstjenester.

Spesielt skal offentlige tjenestepersoner frykte at produkter fra Kaspersky Lab har mulighet til å legge til rette for russiske kyberangrep mot kraftforsyning og annen sentral infrastruktur.

Kaspersky Labs produkter benyttes ifølge ABC News av mange forbrukere, bedrifter og offentlige etater i USA, inkludert blant annet Bureau of Prisons.

Tidligere anklager

Det er på ingen måte første gang det russiske selskapet har blitt møtt med slike anklager. Tvert imot skjer det ganske jevnlig. I 2015 siterte Bloomberg flere daværende og tidligere ansatt som hevdet at store deler av ledelsen til selskapet var blitt erstattet med folk fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Samtidig er det kjent at Kaspersky selv ble etterretningsoffiser i den Den røde armé etter at han fullførte fem års studier ved det som nå er FSBs institutt for kryptografi, telekommunikasjon og informatikk. Det var drevet av KGB den gang Kaspersky var student.

Har aldri hjulpet

Som vanlig bestrider Kaspersky Lab alle koblinger til russiske myndighet.

– Som et privat selskap har Kaspersky Lab ingen tilknytning til noen regjering, og selskapet har aldri hjulpet, og kommer aldri til å hjelpe noen myndigheter i verder med deres kyberspionasjevirksomhet, skriver selskapet i en uttalelse om de nyeste rapportene.

Selskapet skriver også blant annet at det i likhet amerikanske IT-sikkerhetsselskaper ikke tillater myndighetene tilgang til sensitive data fra dets produkter. Det legges til at selskapet har bidratt til å avsløre en flere kyberspionasjekampanjer med russisktalende medlemmer enn noe USA-basert selskap.

Men Kaspersky Lab har også bidratt til å avsløre arbeidet til beryktede Equation group, som antas å være knyttet til CIA. Det kan ha irritert noen nok til å starte en ny svertekampanje mot det russiske selskapet. Men selskapet troverdigheten til selskapet har tilsynelatende ikke blitt nevneverdig svekket av lignende angrep tidligere.

Danmark

Da danske Computerworld denne uken spurte Kaspersky Labs nordensjef, Leif Jensen, om danske myndigheter bør være redde for å bruke selskapets tjenester, sier han kortfattet: – På ingen måte.

Bortsett fra dette viser han til den offisielle uttalelsen som er nevnt tidligere i saken.

Det ble nylig kjent at en russiskspråklig kyberspionasjegruppe, kjent som blant annet Fancy Bear og APT28, skal ha gjennomført flere vellykkede phishingangrep mot det danske forsvaret.

