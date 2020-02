Keith Block slutter på dagen som konsernsjef i Salesforce

Det plutselige avgangen til Keith Block (57) sendte tirsdag ned aksjekursen til Salesforce.com med over tre prosent.

Han har lenge vært regnet som CRM-gigantens arveprins, som en dag kunne erstatte gründer og toppsjef Marc Benioff (55) hvis han skulle trekke seg tilbake.

Utad var han mindre synlig, men desto viktigere bak kulissene, der han bidro sterkt både til strategi, arbeidet med å profesjonalisere salgskanalen og den operative ledelsen. Det var Block som utvidet satsingen med å skreddersy programvaretilbudet til ulike bransjevertikaler.

Sistnevnte er lærdom Block trakk fra sine 26 år hos Oracle, der han i 2012 fikk sparket etter å ha kritisert oppkjøpet av Sun Microsystems. Benioff hyllet ham som tidenes dyktigste salgsleder da han året etter ble hyret inn som president og styrets nestleder i Salesforce.

Rollen hans ble raskt utvidet. Først som nestkommanderende og høsten 2018 ble han utpekt til én av to sidestilte konsernsjefer, sammen med Benioff.

Blocks avgang kom samme dag Salesforce la fram tall for siste kvartal og 2020-regnskapet som helhet. De viste at inntektene for året har økt 29 prosent til 17,1 milliarder dollar.

– Det har vært min største ære å lede teamet sammen med Marc, som har mer en firedoblet omsetningen siden jeg begynte i 2013. Nå er vi et globalt enterprise-selskap med et økosystem som bransjen misunner. Etter et fantastisk løp er jeg klar for mitt neste kapittel, sier Keith Block i en kunngjøring.

Noen årsak til avgangen er ikke oppgitt. Det står heller ikke hva 57-åringen har av planer fremover, foruten at han skal fungere som rådgiver for Benioff i en periode.

Marc Benioff takker ham samtidig for innsatsen gjennom syv år. Han sier også at Block for alltid vil være en del av selskapets «Ohana» – et hawaiisk begrep som betyr familie.

Til tross for den varme avskjeden, så ble biografien til Block fjernet fra nettsidene til Salesforce, og det allerede mens har fortsatt sto og presenterte regnskaptall i går. Det melder blant annet Business Insider.

Salesforce er pioneren på CRM- eller programvare for kundehåndtering levert som abonnementsbaserte tjenester over internett. Siden starten i 1999 har selskapet vokst til en internasjonal gigant med 35.000 ansatte.

I går hevet de også prognosen for inneværende regnskapsår, da de forventer at inntektene vil vokse til drøyt 20 milliarder dollar.

Salesforce har ikke umiddelbart utnevnt en arvtaker til Block. Det er uklart om det vil gjøre det, og i så fall er de da tilbake til Marc Benioff som toppsjef alene. Andre rivaler som har gått vekk fra modellen med å ha to sidestilte konsernsjefer de siste årene er SAP og Oracle.