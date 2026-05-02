KI-giganter bygger egne gasskraftverk – kan overgå hele nasjoners utslipp

KI-boomen krever energi i en skala som strømnettene ikke kan levere. Techgigantene har funnet sin egen løsning: datasentre drevet av fossilgass.

En gjennomgang Wired har gjort, viser at elleve planlagte datasenteranlegg knyttet til Open AI, Meta, Microsoft og Xai til sammen har potensial til å generere over 129 millioner tonn klimagasser i året – mer enn Marokkos samlede utslipp i 2024, ifølge tillatelsesdokumenter avisen har gått gjennom.

Prosjektene handler om såkalt «behind-the-meter»-kraft, der datasentre går utenom strømnettet og produserer sin egen strøm med gassturbiner. Bakgrunnen er lange ventetider for nettilknytning og økende motstand mot høyere strømpriser.

Utviklingen har gått raskt: I begynnelsen av 2024 lå det fire gigawatt med datasenterspesifikk gasskapasitet i «pipeline» i USA. I begynnelsen av 2026 hadde tallet vokst til nesten 100 gigawatt, ifølge gjennomgangen.

Blant de største utslippskildene er Fermi, som bygger et datasenter utenfor Amarillo i Texas med en kapasitet på 17 gigawatt. Tillatelsesdokumentene viser at anleggets gassprosjekt kan slippe ut over 40 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i året – mer enn alle kraftkilder i delstaten Connecticut. Xai sine to campusanlegg i Memphis og Southaven kan til sammen generere utslipp tilsvarende driften av over 30 gjennomsnittlige gasskraftverk.

Tre gassprosjekter knyttet til Stargate, det storskala KI-samarbeidet mellom Open AI og Oracle, kan ifølge tillatelsesdokumentene slippe ut ytterligere 24 millioner tonn i året.

Techselskapene vs. forskere

Selskapene hevder at de faktiske utslippene blir lavere enn det tillatelsene legger til grunn, fordi tallene tar utgangspunkt i maksimal drift. Men energiforskeren Jon Koomey påpeker at datasentre, i motsetning til vanlige kraftverk, kjøres med jevn belastning og derfor kan ligge nær nivåene i tillatelsene. Situasjonen forverres av en global mangel på de mest effektive gassturbinene, noe som tvinger enkelte utbyggere til å velge dårligere modeller som bruker mer brensel og gir høyere utslipp.

Selv om utslippene halveres sammenlignet med tillatelsene, tilsvarer de fortsatt mer enn Norges samlede årlige utslipp. Meta oppgir at selskapet har redusert utslippene sine med 23,8 millioner tonn siden 2021, men bare tre gassprosjekter i Ohio kan ved halv kapasitet viske ut over en tidel av den gevinsten.

Michael Thomas, grunnlegger av analyseselskapet Cleanview, som følger gass-tillatelser for datasentre i USA, ser trenden som en ukontrollert akselerasjon av utslipp.

– Det som holder meg våken om nettene, og som virkelig begynner å bekymre meg, er hva som skjer hvis dette blir ti ganger større, sier han til Wired.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.