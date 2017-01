Kildekoden til Operas egen nettlesermotor har blitt lekket

Kildekoden til nettlesermotoren Presto har blitt lekket på internett. Presto er motoren som ble brukt av den forrige generasjonen av Opera-nettleseren, som bare i begrenset grad har blitt videreutviklet siden 2012. Dagens generasjon av Opera-nettleseren er basert på Blink-motoren til Google.

Ifølge Bleeping Computer skal det være en ukjent tredjepart som nylig publiserte kildekoden, først på GitHub og senere på Bitbucket. Den skal være fjernet fra begge steder etter forespørsel fra Opera Software. Men den har blitt spredt videre til andre nettsteder og er fortsatt tilgjengelig på minst ett av disse i skrivende stund.

Det skal være kildekoden til Presto-utgaven som er en del av Opera 12.15 som er lekket.

Kildekoden til Presto er ikke åpen, og Opera Softwares eiendom.

Bekreftet

En relativt ordknapp Jan Standal, visepresident for produktledelse, bekrefter overfor digi.no at det er Presto-kildekoden som har blitt publisert. Han bekrefter også at selskapet har sendt flere forespørsler fjerning av koden.

Standal sier videre at Opera Software foreløpig ikke har noen formening om hvordan lekkasjen kan ha skjedd, men at dette er noe som undersøkes.

Standal vil ikke si noe om hvor mange som har eller har hatt tilgang til hele kildekoden.

Jan Standal hos Opera Software bekrefter at kildekoden til Presto har blitt lekket. Foto: Ilana Schroit, Opera Software

– Det vi kan si er at dette er snakk om veldig gammel kildekode, som har vært tilgjengelig i Opera for ganske lenge siden. Det er derfor en spesiell sak hvor vi ser på hva som har skjedd.

På spørsmål om Operas forsøk på å stoppe spredningen av kildekoden er en håpløs oppgave, sier Standal at han ikke har noen kommentar til dette, utover at det er slik internett er.

Han har heller ingen kommentar til digi.nos spørsmål om dette er første gang kildekoden blir lekket. Han viser i stedet til en offisiell uttalelse som selskapet er i ferd med å forberede.

– Det er en relativt standard prosedyre som skjer i slike tilfeller, og utover det er det ikke så mye mer å si om det. Det er snakk om gammel kildekode for et produkt som ikke er i bruk lenger. Dette er ikke noe spesielt viktig for oss, sånn sett. Det er ikke noe som har noe betydning for dagens produkter. Men det er ting som tilhører Opera, og vi agerer dertil, avslutter Standal.

