Opera har avduket en helt ny pc-nettleser

Opera Software lanserte i dag en helt ny nettleser for Windows og Mac som har fått navnet Opera Neon. Med den skal selskapet vise hvilke visjoner det har for framtidens bruk av webinnhold.

– Vi har laget nettlesere i over 20 år. Men i løpet av det siste året har vi jobbet mye mer med nettleserne våre enn vi har gjort på ganske mange år. En av de fine tingene som har skjedd med Opera, er at vi har fått lov å bruke mye mer ressurser på nettleserne enn tidligere. Da har vi gjort to ting, sier Jan Standal, visepresident for produktledelse hos Opera Software, til digi.no.

Les også: Opera lager ny nettleser til desktop

Har blitt litt gammeldags

– Det ene er at vi har bygget inn nye ting og differensiert Opera-nettleseren mye mer – slik som VPN, video-popout og adblocker. Dette har blitt veldig godt mottatt. Men så ser vi også at nettleserne i dag er blitt ganske like, og en del av de tingene vi var med på å finne opp på starten av 2000-tallet, er nå litt gammeldagse, sier Standal.

Han mener at mange mennesker som nå vokser opp i mye større grad har et forhold til mobiltelefonen sin og hvordan de bruker appene der, noe som gjør at forventningene har blitt annerledes til hvordan applikasjoner skal oppføre seg.

Som en konseptbil

Jan Standal hos Opera Software forteller om hvorfor selskapet har utviklet enda en nettleser. Bilde: Ilana Schroit, Opera Software

– Det vi ønsket å gjøre var å ta noen av de positive tingene som vi ser at folk har som forventninger, og å bygge dette inn i en nettleser hvor vi ikke behøver å tenke på hvordan ting er i nettlesere i dag – altså å bygge den slik som vi har lyst til at den skal være, forteller Standal.

– Det er derfor vi har sluppet en ny nettleser. Planen vår er å lære av hva folk liker ved den. Vi har selvfølgelig testet den mye allerede, men vi ønsker å slippe den ut og vise hva vi har gjort, for deretter å velge noen av de nye tingene og å introdusere dette i Opera-nettleseren.

Standal sier videre at selskapet innad har brukt metaforen «konseptbil», som bilbransjen ofte bruker når bilprodusentene skal vise fram nye ideer. Forskjellen er at Operas konseptnettleser faktisk kan tas i bruk, til og med gratis.

– Den er på absolutt siste versjon av browser-engine og den slags. Så den er fullt funksjonell som nettleser og har massevis av funksjonalitet. Den har ikke akkurat den samme funksjonaliteten som Opera, som adblocker og VPN. Men til gjengjeld har den en masse nye ting, forteller Standal.

Wium Lie: – Jeg jobber med et superhemmelig prosjekt

Ønsker tilbakemeldinger

Han forteller at det ikke er noe mål for Opera Software at brukerne skal ta den i bruk som fast nettleser. Vi ønsker at du skal bruke Opera-nettleseren. Men vi ønsker å få tilbakemeldinger fra brukere der ute på det vi gjør.

Ifølge Standal handler dette om at mange ikke er så veldig glad i store endringer.

– Når man har endringer som er ganske store, så må man jobbe ekstra hardt med dem og ta dem litt over tid.

På spørsmål om Opera Neon kommer til å bli brukt som en testplattform for enda flere nye konsepter i framtiden, svarer Standal at det er fullt mulig dette vil skje.

– Vår tradisjon er at vi ikke sier noe før vi gjør det, så plutselig så er det der, avslutter han.

Saken fortsetter under bildet.

Startsiden i Opera Neon, her i Mac-utgaven. Bilde: Opera Software

Hva har så Opera Neon å by på?

Noe av tanken bak nyhetene som introduseres med Opera Neon, er at de skal gjøre det morsommere å samhandle med webinnholdet, blant annet et nytt og mer visuelt fanepanel som automatisk sorterer fanene etter hvor ofte de blir brukt. De mest brukte stiger til toppen. Fanepanelet er plassert til høyre i nettleseren.

Til venstre i nettleseren er det et panel hvor blant annet en videospiller, bildegalleri og nedlastingsverktøy er tilgjengelig.

Startsiden i nettleseren har samme bakgrunn som pc-ens skrivebord. Hit kan man trekke favorittfanene eller bruke det kombinerte søke- og adressefeltet.

Det er mulig å splitte nettleservinduet i to, slik at man kan se to ulike websider på en gang. I tillegg har man en mulighet for å se på video i et eget, lite vindu – helt uavhengig av resten av nettleseren. Begge deler vises på bildet øverst i saken.

En litt artig funksjon kalles for «Snap to gallery». Den gjør det raskt og enkelt å ta et utsnitt av en webside og lagre dette i det innebygde bildegalleriet.

Ifølge Opera Software vil noe av denne funksjonaliteten finne veien til Opera-nettleseren i løpet av våren.

Den nye konseptnettleseren er tilgjengelig her.

Leste du denne? Lars Boilesen har gjennomført enda en milliardhandel: – Jeg er plutselig blitt sjef for et investeringselskap