Kilder i USA: Kina hacket sanksjonskontor

Etaten er en del av finansdepartementet, som også var mål for dataangrepet, sier tjenestemennene, som på grunn av sakens natur ønsker å være anonyme.

De sier til Washington Post at den siste utviklingen, som ikke har vært omtalt tidligere, gjenspeiler hvor bestemte Kina er på å få tak i etterretning knyttet til deres fremste rival i den globale konkurransen om makt og påvirkning.

Departementet informerte Kongressen om datainnbruddet i et brev mandag. Der sier de at dokumentene hackerne fikk tilgang til var ugraderte, og at det ikke er noe som tyder på at hacker fortsatt har tilgang til finansdepartementets systemer.

Angrepet skal ha skjedd via en underleverandør av programvare til finansdepartementet.

En talsperson for departementet ønsker ikke å kommentere saken. Kinas utenriksdepartement kaller påstandene grunnløse og sier de «alltid har vært imot enhver form for hackerangrep».