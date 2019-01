Kina krever at USA dropper krav om utlevering av Huawei-topp

Saken om pågrepet Huawei-direktør Meng Wanzhou, som er finansdirektør i Huawei, og datter av telekomselskapets grunnlegger, ble pågrepet 1. desember i Canada på bakgrunn av en arrestordre fra USA. Amerikanerne anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran. Hun ble senere løslatt mot kausjon, men måtte levere fra seg pass , er ilagt bevegelses-restriksjoner utendørs og blir GPS-sporet og overvåket døgnet rundt. Saken har forverret det allerede vanskelige forholdet mellom USA og Kina.

Talskvinne i det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, sa tirsdag at Canadas utleveringsavtale med USA krenker sikkerheten og rettighetene til kinesiske borgere.

Hun gjorde det klart at Kina krever at USA dropper arrestorden mot Meng og ikke kommer med en formell begjæring til Canada om utlevering.

Hua kommenterte saken dagen etter at over 100 akademikere og tidligere diplomater signerte et brev der de ber Kina løslate to canadiere som er arrestert i Kina, åpenbart som gjengjeldelse for at Meng ble pågrepet i Canada.

I brevet heter det at pågripelsene sender et bekymringsfullt signal til dem som jobber med forskning i Kina.