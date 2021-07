Kina planlegger å gjøre IPv6 enerådende

Mye tyder på at Kina kan bli det første landet som går helt over til IPv6, den nyeste versjonen av Internet Protocol, den sentrale kommunikasjonsprotokollen på internett. Dette går fram av et dokument som Kinas cyberspace-administrasjon publiserte i forrige uke. Der gjengis en plan som skal gjøre det mulig for landet å pensjonere dagens mest brukte versjon av protokollen, IPv4, rundt 2030.

Planen er også omtalt av The Register.

Over 20 år gammel teknologi

IPv6 er på ingen måte ny og umoden teknologi. Allerede i desember 1995 kom det første spesifikasjonsutkastet til protokollen, med et mål om at den skulle erstatte den allerede den gang aldrende IPv4-protokollen. Den nye versjonen fikk versjonsnummeret 6 fordi 5 allerede var i bruk av en eksperimentell protokoll kan Internet Stream Protocol.

Det første offisielle IPv6-forbindelsen i Norge ble åpnet i 1998, under navnet Internett 2.

Til tross for at det er flere fordeler med IPv6, sammenlignet med IPv4, er bruken fortsatt relativt beskjeden. Dette til tross for at alt moderne IT-utstyr støtte begge protokoller.

Hovedmotivasjonen for en overgang til IPv6 er likevel at det er mangel på ledige IPv4-adresser. Mangelen er likevel ikke større enn at mange internettleverandører nøler med å ta i bruk den «nye» protokollen, hvor adressemangel ikke vil bli noe problem i overskuelig framtid.

Langsomt økende bruk

Google oppgir at nærmere 37 prosent av brukerne som aksesserte selskapets tjenester den 24. juli, gjorde dette med IPv6. Andelen passerte 30 prosent i begynnelsen av 2020, så det skjer en vekst. Men gitt at teknologien er særdeles moden, så er andelen fortsatt lav.

Den norske andelen er ifølge Google på 15,8 prosent. Kina er helt nede på 2,6 prosent. Det at Googles tjenester ikke tilbys i det meste av Kina, kan påvirke det siste tallet.

Tallene, ikke minst på landsnivå, må tas med en stor klype salt. I de tilsvarende tallene fra Akamai oppgis det at IPv6-andelen i Norge er på 22,1 prosent, mens den oppgis å være på 23,3 prosent i Kina.

«IPv6 single stack»

Ifølge den kinesiske planen, er målet at landet vil ha 700 millioner brukere av IPv6 innen utgangen av 2023. I tillegg kommer 200 millioner IoT-enheter. På dette tidspunktet skal alle store elementer i internett-infrastrukturen i landet, inkludert nettverk for innholdsdistribusjon, skyplattformer og DNS-servere i praksis ha fullført overgangen til IPv6. Nyinstallerte bredbåndsrutere i privatmarkedet skal alle ha IPv6-støtte aktivert som standard, og nye nettverksadresser vil ikke lenger bruke IPv4.

Ved utgangen av 2025 er det ventet at Kina vil være det landet verden med størst IPv6-andel i verden. Cyberspace-administrasjonen ønsker at Kina skal være en drivkraft for global teknologi- og industriinnovasjon basert på IPv6.

Administrasjonen spår at det vil ta ytterligere fem år før overgangen til «IPv6 single stack» – altså at kun IPv6 benyttes – vil være fullført.

Ifølge The Register har Kina jobbet med å forbedre IPv6-utbredelsen i landet i flere år allerede. Det nye nå er først og fremst målet om «IPv6 single stack».