Kina: Vil svare på amerikansk teknologinekt

USA strammet før helgen inn mulighetene for at den kinesiske teknologigiganten ad omveier kunne få kjøpe amerikansk teknologi.

Huawei har hittil omgått forbudet ved å kjøpe amerikanske teknologikomponenter via selskap i andre land, men president Donald Trump vil tette smutthullet og kreve at alle som videreselger først må innhente tillatelse fra dem.

USA nekter også Huawei å selge sine produkter i landet og anklager selskapet for å ha et tett samarbeid med kinesisk etterretning.

Vil svare

Kinas handelsdepartement opplyser at landet vil svare på Trump-administrasjonens siste utspill med «alle nødvendige tiltak». De beskylder USA for å misbruke statsmakt og hevder at tiltakene bryter med markedsprinsippene.

– USA bruker statsmakt, under dekke av hensynet til nasjonal sikkerhet, og misbruker eksportkontroll for å undertrykke og legge hindre i veien for navngitte selskaper i andre land, heter det i uttalelsen fra det kinesiske handelsdepartementet.

Ondsinnet

Huawei er ledende i utbygging av 5G-nett. I november i fjor opplyste den kinesiske teknologigiganten at de nå er i stand til å bygge basestasjoner uten bruk av amerikanske deler.

Mandag kommenterte en talsmann for Huawei det siste utspillet fra Trump-administrasjonen og erkjenner at det vil få følger for selskapets virksomhet.

– Denne beslutningen er vilkårlig og ondsinnet og den truer med å undergrave teknologiindustrien verden over, sier talsmannen.

Får følger verden over

– Det vil få følger for utvidelsen, vedlikeholdet og den løpende operasjonen til nettverk verdt hundrevis av milliarder dollar, som vi har rullet ut i over 170 land, sier talsmannen.

USAs beslutning rammer ikke bare Huawei, understreker han.

– Det vil få alvorlige følger for et stort antall globale industrier, ettersom det skapes usikkerhet om forsyningskjedene for databrikker og annen teknologi, sier han.