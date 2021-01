Trump setter inn et siste støt mot kinesiske teknologiselskaper før han går av

Donald Trumps presidentskap har vært preget av en relativt streng linje mot stormakten Kina, og det omfatter ikke minst noen av landets teknologigiganter. Trump går i disse dager av som president, men ikke uten et siste fremstøt i kampen mot Kinas teknologiske innflytelse.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at Trump-administrasjonen nå har varslet tilbaketrekking av lisenser som gir amerikanske selskaper tillatelse til å selge til Huawei.

Avslår eksisterende søknader

Opplysningene stammer fra kilder med kjennskap til saken som Reuters var i kontakt med, og dokumenter som nyhetsbyrået har fått innsyn i.

Ifølge en av kildene skal det dreie seg om til sammen åtte lisenser trukket fra fire amerikanske selskaper, og ett av disse skal være prosessorgiganten Intel. I tillegg skal et betydelig antall søknader om lisens til å eksportere til Huawei være i ferd med å bli avslått, sier kildene.

Selskapene som mottar varselet har 20 dager til å respondere, og dersom det ikke foreligger noen endringer i avgjørelsen, har selskapene 45 dager på seg til å anke.

Lisensene skal ha blitt valgt ut på bakgrunn av kriterier knyttet til først og fremst 5G-kompatibilitet. USA har som kjent tidligere utelukket Huawei fra utbyggingen av 5G-nettverket i USA, og også lagt press på andre land om å gjøre det samme.

I mai 2019 innførte Trump-administrasjonen et forbud mot eksport av teknologi til Huawei, men forbudet ble akkompagnert av en lisensordning som åpnet for at noen selskaper kunne selge visse typer amerikansk teknologi til selskapet.

Xiaomi svartelistet

Ifølge Reuters skal rundt 150 lisenssøknader til en verdi på rundt 120 milliarder dollar ha vært til behandling før Trump-administrasjonens seneste fremstøt, og de fleste av disse ser altså nå ut til å bli avslått.

Huawei er imidlertid ikke den eneste kinesiske aktøren som det settes inn et støt mot på tampen av Trumps presidentskap. Nylig ble ni nye selskaper lagt til listen over det USAs forsvarsdepartement mener er selskaper med militær tilknytning. Et av de nye selskapene på listen er Xiaomi – verdens tredje største mobilprodusent.

Selskapene på denne listen, som man finner i sin helhet på forsvarsdepartements hjemmeside, er selskaper som opererer på amerikansk jord og som departementet mener er ledd i Kinas såkalte MCF-strategi (military-civil fusion). Denne innebærer blant annet å bruke teknologiske ressurser til en kraftig modernisering og opprustning av det kinesiske militæret, ifølge USA.

Aktørene som legges til listen er svartelistet i den betydning at amerikanske investorer må trekke seg ut av selskapene og avstå fra fremtidige investeringer i selskapene.