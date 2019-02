Kjøleanlegg hos en rekke matbutikker og sykehus ligger åpent på nett

To sikkerhetsforskere hos Safety Detective har brukt søketjenesten Shodan til å finne fram til en rekke temperaturkontrollsystemer som enkelt kan angripes via internett. Felles for alle systemene er at de er levert av selskapet Resource Data Management.

Ifølge Safety Detective brukes systemene til å kontrollere kjøle- og fryseanlegg ved blant annet sykehus og supermarkeder i en rekke land, blant annet Australia, Island, Israel, Malaysia, Nederland, Storbritannia og Tyskland. Norge er ikke nevnt.

Har ikke byttet passord

I likhet med mye annet av det som omtales som tingens internett, er de aktuelle kontrollsystemene utstyrt med et standard brukernavn og et ubrukelig standardpassord, «1234».

Ifølge Resource Data Management opplyses det i dokumentasjonen at standardpassordet må skiftes ut under installasjonen, men tydeligvis er det ingen tvang. Ifølge Safety Detective blir dette sjelden endret av systemadministratorene.

Kun HTTP

Alle systemene er tilgjengelige via ikke-kryptert HTTP. Nettverksporten som benyttes, er vanligvis 9000, men dette varierer. I noen tilfeller er det port 80 som benyttes, altså standardporten for HTTP.

Rapporten ble publisert tirsdag denne uken. Opprinnelig skrev Safety Detective at det dreide seg om mer enn 7400 installasjoner, men som følge av kritikk av metoden har selskapet senere nedjustert tallet til 319 lokasjoner. Hvert av disse stedene anslås å ha i gjennomsnitt 33 kjøle- eller fryseenheter.

I en uttalelse fra Resource Data Management som Safety Detective har gjengitt, opplyser selskapet at det ikke har noen kontroll over hvordan systemene blir installert. Selskapet opplyser dessuten at det nå har sendt en påminnelse til alle kjente kunder, installatører og distributører om viktigheten av å skifte ut standard brukernavn og passord.

